“Libri d’artista”: al via la mostra in biblioteca

Massa Marittima (Grosseto). La biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima ospita, dal 12 dicembre al 4 aprile 2026, la mostra “Libri d’artista”, un percorso espositivo dedicato a una delle forme espressive più sperimentali e affascinanti dell’arte contemporanea. L’inaugurazione è prevista per giovedì 11 dicembre alle 18.

La mostra

Il libro come opera d’arte: se gli artisti si sono occupati di stampa sin dal passato – illustrando e arricchendo libri editoriali – è solo nel XX secolo che il libro diventa un vero e proprio territorio di sperimentazione. Dalle Avanguardie storiche, in particolare con il Futurismo di Marinetti e i legami con Dada, Surrealismo e Futurismo russo, il libro inizia a trasformarsi in un’opera-oggetto. Nel secondo dopoguerra emergono figure fondamentali come Dieter Roth ed Edward Ruscha, mentre negli anni Sessanta e Settanta il libro d’artista attraversa Pop Art, arte concettuale, arte povera, poesia visiva e Fluxus, con contributi significativi di Yoko Ono e Bruno Munari.

All’interno delle celebrazioni per gli ottocento anni del Comune di Massa Marittima, la mostra, ideata e organizzata dall’associazione culturale Art@ltro Aps, propone il libro come testimonianza preziosa della creatività contemporanea: un oggetto reinventato attraverso materiali, formati e linguaggi capaci di rompere regole e codici editoriali.

Quattordici artisti dell’associazione Art@ltro presentano un loro personale “libro d’artista”, interpretando liberamente dimensioni, materiali, struttura, immagini e, eventualmente, anche testi. Ne nasce una raccolta di opere uniche, veri monotipi, ciascuno dei quali amplia il concetto stesso di libro.

“Questa mostra rappresenta un omaggio originale e raffinato alla storia culturale della nostra città – afferma Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima – Nel celebrare gli ottocento anni del Comune, scegliere il libro come protagonista significa riconoscere il valore della conoscenza, della memoria e della creatività. I libri d’artista ci invitano a guardare oltre le forme consuete e ad accogliere lo sguardo degli artisti come un ponte tra passato e futuro.”

“Abbiamo voluto costruire una mostra che fosse, prima di tutto, un’esperienza – aggiunge Costanza Soprana, presidente dell’associazione culturale Art@ltro -, un luogo in cui il libro non è più solo contenitore, ma diventa esso stesso linguaggio: infatti, ogni artista ha interpretato la sfida in modo personale e sorprendente, dando vita a opere uniche che possono anche stupire. Siamo felici di presentare questo progetto alla città, in un momento così significativo per la sua storia, e ringraziamo la biblioteca ‘Badii per la preziosa collaborazione.”

“La biblioteca comunale è lieta di ospitare la mostra ‘Libri d’artista’ – aggiunge Claudia Mori, direttrice della biblioteca comunale ‘Gaetano Badii’ – un progetto che unisce creatività, ricerca e valorizzazione del libro come oggetto culturale e artistico. Questa iniziativa rappresenta pienamente la missione della nostra biblioteca come luogo d’incontro e di dialogo tra linguaggi diversi; così, le opere esposte ci ricordano che il libro non è soltanto un contenitore di testi, ma uno spazio in cui l’arte può prendere forma e sorprendere. Ringrazio l’associazione Art@ltro e tutti gli artisti coinvolti per aver reso possibile questo percorso condiviso che arricchisce la nostra comunità e sottolinea il valore delle sue istituzioni culturali. Auguro a tutti i visitatori di lasciarsi guidare dalla curiosità e di scoprire, in ogni opera, una nuova possibilità di lettura del mondo”.