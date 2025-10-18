Festa, musica e ascolto: la Settimana della Bellezza dedica un pomeriggio ai giovani

Grosseto. Sarà una domenica pomeriggio all’insegna della festa, dell’ascolto e della partecipazione giovanile quella del 19 ottobre, quando piazza Duomo si trasformerà in una vera e propria casa a cielo aperto per i giovani della città.

All’interno del programma della Settimana della Bellezza 2025, si terrà “Piazza di gioia – Giovani in festa”, un evento pensato per animare il centro di Grosseto con la vitalità, la creatività e il desiderio di incontro delle nuove generazioni.

Il programma

A partire dalle 15.00, le realtà della Pastorale giovanile diocesana – Gifra, Azione Cattolica, Scout Agesci – daranno vita a un pomeriggio ricco di musica, giochi e momenti di condivisione, aperti a tutti i ragazzi, le famiglie e la cittadinanza.

Alle 16.30 è previsto l’atto ufficiale “Maremma… che oratori!”, con la consegna del materiale educativo per gli oratori, acquistato grazie al sostegno della Regione Toscana. Un gesto concreto che testimonia l’impegno verso una cultura dell’educazione e della crescita integrale dei giovani.

Infine, dalle 17.00, spazio ai dialoghi informali tra adolescenti e giovani, pensati come luogo di ascolto autentico, per dare voce a sogni, domande, fragilità e desideri delle nuove generazioni. Un tempo prezioso per accorciare le distanze tra mondi spesso lontani e restituire centralità alla parola e all’ascolto reciproco.

L’iniziativa vuole essere segno di una Chiesa che esce, incontra, si fa prossima, in un tempo storico in cui è urgente offrire spazi sani e comunitari per costruire futuro.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutti coloro che credono nella bellezza dell’educazione e nella forza generativa dell’incontro.

La Settimana della Bellezza è organizzata dall’Ufficio per la pastorale culturale della Diocesi di Grosseto e Fondazione Crocevia con Fondazione Chelli, la co-organizzazione di Comune di Grosseto e in collaborazione con altri uffici diocesani, con la Fondazione Polo universitario grossetano, la Fondazione Grosseto Cultura, in modo particolare attraverso il Polo espositivo Clarisse Arte, e del Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma e la partnership del quotidiano Avvenire, con la sua rivista mensile Luoghi dell’Infinito

Gli sponsor

Anche quest’anno fondamentale è l’impegno diretto della Diocesi di Grosseto, a cui si affianca il sostegno di sponsor che ormai si sono legati al festival: supermercati Conad di Grosseto; Nuova Solmine, Pecorino Toscano Dop; farmacia La Rugginosa; Cielo Verde; Hotel Granduca; Multisala Aurelia Antica; Coldiretti Grosseto – Campagna Amica; Podere 414; Video Grafica 01; Libreria Paoline; Uva e Malto.

Altrettanto fondamentale la collaborazione della comunità dei Frati Minori, che ogni anno mette a disposizione la sala Friuli, offrendo sempre un’accoglienza generosa e attenta alle persone che partecipano ai vari appuntamenti della Settimana.