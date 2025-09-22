Terna: al via l’iter autorizzativo per un nuovo elettrodotto in provincia di Grosseto

Roma. A seguito dell’avvio, da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’iter autorizzativo per un nuovo elettrodotto che interesserà i Comuni di Gavorrano e di Roccastrada, Terna pubblica l’avviso con le particelle delle aree potenzialmente interessate dall’intervento.

Il progetto, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà circa 25 milioni di euro, prevede la realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato, della lunghezza di oltre 11 chilometri, tra la linea aerea 132 kV “Giuncarico-Ghirlanda” e la Cabina primaria di Ribolla, di proprietà del distributore locale.

L’intervento consentirà la demolizione di una tratta di circa 4 chilometri della esistente linea aerea “Giuncarico-Ghirlanda” e la rimozione di 13 sostegni, liberando così oltre 12 ettari di territorio oggi occupati da infrastrutture elettriche. Il nuovo collegamento incrementerà la magliatura della rete e garantirà maggiore affidabilità al servizio elettrico locale.

I cittadini, e in particolare i proprietari delle particelle interessate dal nuovo elettrodotto in cavo interrato, potranno prendere visione della documentazione progettuale negli uffici del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dei Comuni di Gavorrano e di Roccastrada. La documentazione sarà inoltre disponibile online, tramite il link pubblicato sugli albi comunali e sul sito della Regione Toscana.

Eventuali osservazioni scritte potranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione, al suddetto Ministero e, per conoscenza, a Terna.