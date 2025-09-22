Home AttualitàTerna: al via l’iter autorizzativo per un nuovo elettrodotto in provincia di Grosseto
AttualitàAttualità Colline MetallifereAttualità GrossetoColline Metallifere

Terna: al via l’iter autorizzativo per un nuovo elettrodotto in provincia di Grosseto

L'intervento consentirà la demolizione di una tratta di circa 4 chilometri della esistente linea aerea

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 25 views

Roma. A seguito dell’avvio, da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’iter autorizzativo per un nuovo elettrodotto che interesserà i Comuni di Gavorrano e di Roccastrada, Terna pubblica l’avviso con le particelle delle aree potenzialmente interessate dall’intervento.

Il progetto, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà circa 25 milioni di euro, prevede la realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato, della lunghezza di oltre 11 chilometri, tra la linea aerea 132 kV “Giuncarico-Ghirlanda” e la Cabina primaria di Ribolla, di proprietà del distributore locale.

L’intervento consentirà la demolizione di una tratta di circa 4 chilometri della esistente linea aerea “Giuncarico-Ghirlanda” e la rimozione di 13 sostegni, liberando così oltre 12 ettari di territorio oggi occupati da infrastrutture elettriche. Il nuovo collegamento incrementerà la magliatura della rete e garantirà maggiore affidabilità al servizio elettrico locale.

I cittadini, e in particolare i proprietari delle particelle interessate dal nuovo elettrodotto in cavo interrato, potranno prendere visione della documentazione progettuale negli uffici del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dei Comuni di Gavorrano e di Roccastrada. La documentazione sarà inoltre disponibile online, tramite il link pubblicato sugli albi comunali e sul sito della Regione Toscana.

Eventuali osservazioni scritte potranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione, al suddetto Ministero e, per conoscenza, a Terna.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Verso le regionali, Di Massa: “Sull’erosione costiera la...

Torna la Festa nazionale del PleinAir: ecco come...

Il Comune sostiene le famiglie: voucher per la...

Verso le regionali: i big di Fratelli d’Italia...

Aneddoti, racconti ed emozioni: i “Ragazzi dei palazzi...

Verso le regionali: il presidente della Commissione cultura...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: