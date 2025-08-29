Lavori di AdF: possibili disagi nella frazione

Roccalbegna (Grosseto). Martedì 2 settembre AdF sarà al lavoro a Roccalbegna per l’allaccio del primo tratto di bonifica idrica in località Cana.
I lavori potrebbero determinare, dalle 9 alle 12. abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro abitato di Cana e nelle zone rurali limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.
Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.