Lavori anti black out in paese: intervento dei tecnici di E-Distribuzione

Monte Argentario (Grosseto). Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico territoriale: lunedì 28 luglio, infatti, la società elettrica effettuerà lavori per il potenziamento della rete in un’importante zona di Porto Santo Stefano, con particolare riferimento all’area compresa tra via Baschieri e via Scarabelli.

I lavori

I tecnici dell’azienda elettrica attiveranno la cabina “Facchinetti”, dotata di tutte le innovazioni tecnologiche, e le linee di bassa tensione interrate interconnesse, in cavo sotterraneo di ultima generazione senza alcun impatto ambientale, che contribuiranno ad ottimizzare la continuità del servizio elettrico. Gli interventi, che si inseriscono nell’ampio piano di investimenti di E-Distribuzione per Monte Argentario e Orbetello, vengono eseguiti con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’innovazione e al decoro urbano.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 28 luglio, a partire dalle 9.00 con conclusione nel primo pomeriggio (orario 15.30 cautelativo indicato sugli avvisi lavori).

Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a gruppi ristretti di utenze dell’area suddetta (pochi civici per ogni via / piazza). I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nelle zone interessate dagli interventi. E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione, che ringrazia l’amministrazione Comunale di Monte Argentario per la collaborazione, informa inoltre che attraverso la app IO i cittadini possono accedere al servizio “Gestione della fornitura” e ricevere aggiornamenti su eventuali interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete elettrica; inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica.