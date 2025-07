Torna Capalbio Libri: il programma completo dell’edizione 2025

Capalbio (Grosseto). Alle porte la XIX edizione di Capalbio Libri, il festival su ‘Il piacere di leggere” che si terrà a Capalbio dal 26 luglio al 5 agosto in piazza dei Pini, denominata Terrazza Capalbio Libri.

Splendida e funzionale location a cielo aperto, che ospita il festival già da due anni e posizionata al centro del paese con una vista meravigliosa, fino al mare.

Il programma

Il programma di questa edizione è ricco con oltre 20 appuntamenti: ospiti di rilievo tra firme di giornalisti, finalisti di premi letterari prestigiosi, volti televisivi.

Si parte con l’anteprima di sabato 26 luglio alle 19.30. Ospite Giuseppe Cerasa con il suo “Sipario siciliano. Storie di donne, passioni, segreti, mafia ed eroi senza gloria” – Aragno. Cerasa dialogherà con Fabrizio Roncone. Condurrà Marianna Rizzini. Letture di Marta Mondelli.

La serata inaugurale di lunedì 28 luglio alle 19.30 è affidata a Teresa Ciabatti, con la presentazione di “Donnaregina” – Mondadori, con Elisabetta Mondello. Condurrà Eugenio Murrali. Letture di Giovanni Ardizzone.

Alle 21.30 Donato Bendicenti presenterà “Al centro della tempesta. L’Europa tra ordine mondiale e disordine global”, una coedizione RaiLibri – Luiss University Press. Bendicenti sarà sul palco rosso di Capalbio Libri con Francesco Boccia e Giorgio Mulè. Condurrà Laura Cannavò. Letture Maddalena Maggi.

Martedì 29 luglio, alle 19.30, Annalisa Bruchi presenterà “Ricchi o poveri? Manuale di sopravvivenza economica”, scritto insieme al collega Carlo D’Ippoliti – Rai Libri. Insieme a lei Aldo Cazzullo e Luigi Gubitosi, con la conduzione di Denise Pardo. Leggerà Maddalena Maggi.

Alle 21.30 una serata speciale di musica e danza: “Tradizioni in movimento” con la Compagnia Teatro del Mediterraneo e i Trillanti Trio. Concerto-spettacolo. Si tratta di un’esperienza partecipativa di musica e danza alla scoperta dei ritmi travolgenti del Centro e Sud Italia. Musica dei Trillanti Trio con Mattia Dell’Uomo (voce e tamburello), Simone Frezza (fisarmonica), Valerio Frezza (chitarra battente e mandolino). Danza con Teatro del Mediterraneo: Viola Centi, Giulia Pesole, Andrea De Siena, Laura Esposito, Maria Carmen Di Poce.

Mercoledì 30 luglio alle 19.30 Giulia Ligresti presenterà “Niente è come sembra. La mia storia: la forza della verità” – Piemme. Intervisterà Hoara Borselli. Alle 21.30 Fabrizio Ferri, con “Fin qui. Fotografia di una vita” – Rizzoli. Condurrà Michela Tamburrino. Letture di Stefano Goracci.

Giovedì 31 luglio, alle 19.30, Alessandra Arachi presenterà “Lunatica.Storia di una mente bipolare” – Solferino. Con Gabriele Sani e la conduzione di Maria Latella. Alle 21.30 Stefano Feltri, con “Il nemico. Elon Musk e l’assalto al tecnocapitalismo e alla democrazia” – UTET. Con Carlo Bastasin. Condurrà Alberto Pratesi.

Venerdì 1° agosto, alle 19.30, Giorgio La Malfa presenterà “Cuccia e il segreto di Mediobanca” (Feltrinelli). Alle 21.30. Luigi Contu, con “Domani sarà tardi. Il 25 aprile di un fascista salvato dai partigiani “– Solferino. Dialogherà con Guido Accornero. Condurrà Andrea Vianello. Letture di Marta Mondelli.

Sabato 2 agosto, alle 21.30, Isabella Casali di Monticelli, con “Giardini come me. Guida per i creatori di giardini” – Edizioni La Lepre. Con Rossella Sleiter e Giuppi Pietromarchi. Letture di Edoardo Purgatori.

Domenica 3 agosto, alle 19.30, Mirella Serri, con “Nero indelebile. Le radici oscure della nuova destra italiana” – Longanesi- Intervista di Bruno Manfellotto. Letture di Stefano Goracci. Alle 21.30 una speciale lezione di Jazz di Stefano Zenni con il suo libro “Storia del jazz. Una prospettiva globale” – Quodlibet Chorus. Letture di Marta Mondelli.

Lunedì 4 agosto, alle 19.30 con Maria Enrica Puoti, “Il pretore è una donna! Dieci anni al fianco della cittadinanza” – Kairòs- Con Giorgio La Malfa e Marina Caffiero. Letture di Giulia Nervi. Alle 21.30. Eugenio Giani, con “Pietro Leopoldo. Il granduca delle riforme” – Giunti, con lo storico Mauro Canali. Condurrà Sergio Rizzo.

Martedì 5 agosto, alle 21:30, Giulio Napolitano, con “Il mondo sulle spalle. Una storia famigliare e politica” – Mondadori. Con Bruno Manfellotto. Condurrà Barbara Gubellini. Letture di Irene Grazioli Fabiani

Quest’anno c’è anche Capalbio Off.

Domenica 27 luglio, con inizio alle 19.30, ai bordi della piscina dell’Hotel Valle del Buttero, storico partner del festival, Marta Mondelli, la padrona di casa del festival, presenterà “La moglie del cieco. La vita felice” con la conduzione di Michela Tamburrino.

Domenica 27 luglio, alle 21.30, sarà la volta di Michele Sabatini, figura storica del team di Capalbio Libri, che presenterà “Una bellezza asciutta” – Bertoni Editore. Una raccolta di poesie straordinariamente autentiche e asciutte come dice bene il titolo. Con Michela Tamburrino.

Le letture del festival sono curate da: Marta Mondelli, Maddalena Maggi, Stefano Goracci, Marialetizia Cannas, Irene Grazioli Fabiani, Giulia Nervi, Edoardo Purgatori, Giovanni Ardizzone e Michela Tamburrino.

L’illustrazione di Capalbio Libri, sotto la guida dell’art director Piero Zagami, quest’anno vede la firma di Fiamma Degl’Innocenti, fiorentina di nascita: “Ho respirato fin da piccola un ambiente creativo, coltivando curiosità e spirito sperimentale – dichiara –. Designer per formazione e artista multidisciplinare per vocazione, la mia ricerca esplora temi complessi e le relazioni che le persone instaurano con sé stesse, con gli altri e con il mondo. Il mio lavoro unisce forme, parole, colori e pattern, dando vita a illustrazioni, storytelling visivo e altre espressioni artistiche. Dopo anni vissuti all’estero, oggi vivo a Firenze. Quando non disegno, preparo focacce a lievitazione naturale, ballo funky o vado a fare trekking tra sentieri e montagne”.

“Siamo ai 19 anni di Capalbio Libri – dichiara Andrea Zagami, direttore del Festival -, proiettati già verso la XX edizione. Da direttore conto anni di libri, incontri, partecipazione e autentica passione. Annuncio, grato, la partecipazione di autori della saggistica italiana che il pubblico segue e ama con partecipazione. Capalbio Libri è reso possibile grazie al ruolo di istituzioni ed aziende che ci sostengono per realizzare una manifestazione in continua crescita”.

“La rassegna – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – non è solo un appuntamento di altissimo profilo che qualifica il nostro territorio e pone al centro dell’attenzione i libri, ma anche un elemento di forte richiamo che evidenzia il legame tra Capalbio e la lettura. Nel nostro territorio, un’area che si fregia del titolo ‘Città che legge’ e che vanta una biblioteca rinnovata e dinamica, la lettura e il piacere che ne deriva vengono profondamente esaltati, declinandosi non solo nei libri, ma anche per esempio nelle sceneggiature, come nel caso del Capalbio film festival. Grazie al grande lavoro di Andrea Zagami e dei suoi collaboratori, nonché alla collaborazione del nostro Comune, con l’assessore alla cultura Patrizia Puccini che si spende in prima persona, offriamo una nuova edizione suggestiva e capace di favorire la riflessione e il dialogo, cogliendo l’occasione per ribadire quanto sia importante leggere, accrescere lo spirito critico e rafforzare così la libertà dei cittadini”.

Capalbio libri. Il Festival sul “piacere di leggere. In piazza. In rete” intensificherà il dialogo con il mondo dei blogger, qualificherà la sua presenza su Instagram, e Facebook con attività mirate a valorizzare la manifestazione anche in quel settore della comunicazione in cui oggi, sempre di più, si sta sviluppando il dibattito sui libri e il confronto con autori e scrittori. Un’operazione che non vuole essere solo legata alla comunicazione ma ha come principale obiettivo la riduzione dei consumi di carta per la sua comunicazione e promozione potenziando la parte digitale per ridurre i consumi di Co2.

Capalbio libri è ideato e diretto da Andrea Zagami e organizzato dall’agenzia di comunicazione integrata Zigzag con il patrocinio e l’importante contributo della Regione Toscana, del Comune di Capalbio e della Fondazione Capalbio. È promosso e co-organizzato dall’associazione Il piacere di Leggere

Realizzato con il sostegno di: Intesa Sanpaolo, Aspesi, Terre di Sacra, Banca Tema – Terre Eerusche di Valdichiana e di Maremma Credito cooperativo e Monteverro (e il contributo di: Monteverro (che nella serata del 28 luglio, alle 19.00, offrirà una degustazione dei suoi vini migliori), Clivio degli Ulivi e Jacobelli Liquori. In collaborazione con: Hotel Valle del Buttero, Locanda Rossa, trattoria La Torre da Carla, trattoria Toscana, ristorante La Porta, Drinkable. Con il supporto tecnico di Gallù, Pacchiarotti Manutenzioni, Cosc – Comitato organizzativo sagra del cinghiale, Capalbio Adventure.

La vendita dei libri è affidata alla libreria Il Bianconiglio di Montalto di Castro.

Media partner: Affari italiani, quotidiano italiano online fondato nel 1996, diretto da Marco Scotti.