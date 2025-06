Prevenzione urologica per i donatori: Avis e Lilt stringono un accordo

Grosseto. Ha preso il via nei locali della Lilt di Grosseto il primo appuntamento di screening appositamente dedicato ai donatori di sangue, parte del protocollo sottoscritto da Avis provinciale di Grosseto con l’associazione dedicata alla prevenzione oncologica.

Protagonisti due dei medici che prestano la propria opera come volontari presso la Lilt, gli urologi professor Riccardo Paolini e dottor Valerio Pizzuti, che hanno compiuto visite urologiche complete con ecografie di controllo ai donatori che hanno effettuato la prenotazione da tutta la provincia.

“Siamo molto soddisfatti di questo protocollo e della sua valenza – è il commento del presidente provinciale di Avis, Carlo Sestini – perché permette ai nostri soci di fruire, oltre agli esami ematici di routine a cui sono sottoposti prima delle donazioni, di strumenti preventivi aggiuntivi volti a monitorare la propria salute e, di riflesso, quella dei pazienti. Ringrazio per questo la Lilt di Grosseto nelle persone del presidente Renzo Giannoni e della direttrice Barbara Bricca, per la disponibilità mostrata e per la pazienza con la quale hanno organizzato questo screening, come già accaduto con quello dermatologico in occasione della Giornata mondiale del donatore, il 14 giugno scorso. L’iniziativa sta riscuotendo grande consenso da parte dei nostri associati che hanno la possibilità, oltre a queste giornate dedicate, di avere a disposizione visite aggiuntive su tutti gli aspetti di prevenzione che Lilt mette in campo. Un grazie sentito lo rivolgo ai medici che volontariamente offrono la loro opera, le competenze e le professionalità acquisite, e a quelli che, dati i numeri e le richieste, spero vorranno aderire a questa opportunità nel dare sostegno a tutta la sanità e alla comunità grossetana”.

Soddisfatto della giornata anche il presidente di Lilt, Renzo Giannoni, che ha ribadito come la priorità assoluta sia quella di favorire al massimo la cultura della prevenzione. “La prevenzione – ha spiegato – non solo aiuta nella scoperta delle patologie ed è in grado di migliorare la qualità della vita delle persone, ma soprattutto mitiga gli effetti che le patologie incidono a livello sociale ed economico sul welfare. L’accordo con Avis ci sta dando molta soddisfazione e ricordo che mercoledì 9 luglio, dalle 8.30 alle 12, i donatori Avis avranno un altro momento di screening, questa volta dedicato alle neoplasie del cavo orale, con il dottor Massimo Angelucci, medico chirurgo e odontoiatra”.

Sotto questo profilo la direttrice Barbara Bricca aggiunge: “La Lilt intende offrire ulteriori benefici ai soci Avis con la dottoressa Lilia Enei, psicologa, psicoterapeuta, psico-oncologa, che fino a dicembre sarà disponibile per offrire sostegno psicologico gratuito (sei incontri) per chi ha ricevuto una diagnosi di malattia oncologica (da poco o da molto tempo) e per il loro partner. I tempi per avere un appuntamento sono veloci e non c’è bisogno di impegnativa del medico di base”.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile telefonare alla segreteria di Lilt Grosseto Aps-Ets (al numero 0564.453261, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).