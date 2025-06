Giornata mondiale contro la droga: in Maremma meno persone al Ser.D. ma casi più gravi

Grosseto. In occasione della Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, il servizio che si occupa di dipendenze nella provincia di Grosseto diffonde alcuni dati relativi all’attività svolta nel corso del 2024.

I dati

Complessivamente, nell’anno le persone trattate per diagnosi primaria di dipendenza da sostanze, nei Servizi della Asl Toscana sud est, sono state 3724, con un calo del 5.6% rispetto all’anno precedente (2023). Si registra quindi un’inversione del trend degli anni precedenti e un regresso rispetto al 2021. Il dato più evidente è quello dei Servizi della provincia di Grosseto (-24.5%), mentre i dati senesi e aretini tornano ai livelli pre-pandemici.

Per quanto riguarda la zona del grossetano, si è registrato una netta diminuzione delle persone prese in carico, pari al 24.5% (-312 unità), in netta controtendenza rispetto anche alle altre due zone coperte dalla Asl Toscana sud est. Peraltro, la diminuzione è ripartita in maniera sostanzialmente equilibrata tra le due zone, visto che il calo dell’Amiata grossetana – Colline Metallifere – Grossetana è del 25.2% e nelle Colline dell’Albegna è del 21.6%.

“Malgrado la diminuzione delle persone in trattamento – osserva il dottor Marco Becattini, direttore dell’Uoc della Medicina delle farmacotossicodipendenze aretina e responsabile dell’Area dipartimentale delle Dipendenze della Asl Toscana sud est -, i casi mostrano incremento della loro gravità, esprimendo nuove complessità. Un impegno particolare sarà pertanto essere destinato, come già facciamo da tempo, ad intercettare i nuovi comportamenti di consumo e le nuove tendenze, per non perdere l’occasione di agire d’anticipo anche in termini di prevenzione mirata.”

