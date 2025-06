Torna “AncorAccesa”: escursioni, laboratori e concerti in riva al lago

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima, in collaborazione con il Parco nazionale delle Colline Metallifere, presenta il cartellone di “AncorAccesa” 2025, gli eventi estivi al lago dell’Accesa, organizzati dalla cooperativa Il Melograno di Follonica.

Dal 23 giugno al 6 settembre un viaggio tra natura, arte, storia e musica, nella suggestiva cornice del lago dell’Accesa. Dai concerti, alle escursioni, ai laboratori, sono tante le occasioni per vivere il lago in modo sostenibile. La maggior parte delle iniziative sono gratuite, salvo diversa indicazione sul programma. E vicino al lago, al punto ristoro MeloSgrano, sarà possibile pranzare o cenare con prodotti biologici a chilometro zero, che vanno a sostenere la rete di produttori locali e a rafforzare la coesione tra le molteplici realtà della Maremma.

“‘AncorAccesa’ rappresenta un’occasione per scoprire il lago dell’Accesa in una veste particolare, come palcoscenico di eventi all’aperto, tra racconti, suoni, paesaggi ed emozioni condivise – afferma il sindaco Irene Marconi –. Le iniziative proposte sono pensate per integrarsi con l’ambiente naturale del lago e per sensibilizzare il pubblico a goderne appieno, nel rispetto della sua fragilità. ‘AncorAccesa’ va ad arricchire ed integrare l’ampia e variegata offerta culturale e turistica del territorio. La presenza dell’area ristoro Melosgrano completa l’offerta con un servizio molto apprezzato dai frequentatori del lago, oltre ad essere un presidio fondamentale e continuo dell’area”.

Il programma degli eventi

Ma ecco il programma di “AncorAccesa” 2025

23 giugno, alle 17, “L’erba di San Giovanni”, escursione con raccolta dell’iperico a cura di Sara Scalici e bagno sonoro con campane tibetane a cura di Massimo Grieco. Costo 30 euro su prenotazione.

27 giugno, alle 16, “Esploratori della biodiversità”. Laboratorio a cura di Sara Scalici (evento gratuito).

6 luglio, alle 16.30, “Laboratorio di sostenibilità,” per adulti e bambini a cura di Natascia Licata (evento gratuito).

9 luglio, alle 16, “L’acqua è vita”, laboratorio a cura di Sara Scalici (evento gratuito).

23 luglio, alle 16, “I suoni della natura”. Laboratorio a cura di Sara Scalici (evento gratuito).

26 luglio, alle 17.30, “La leggenda del lago”. Letture a tema nel giorno di Sant’Anna a cura di Confine Zero e aperitivo al MeloSgrano. (evento gratuito escluso l’apertivo).

6 agosto, alle 16, “Il mondo allo specchio”. Laboratorio a cura di Sara Scalici (evento gratuito).

8 agosto, alle 17, concerto dei MamaSusso feat. Claudia Cancellotti, con musica della tradizione culturale dei Paesi dell’Africa occidentale e aperitivo presso il Melosgrano (evento gratuito escluso l’aperitivo).

10 agosto, alle 21.30, osservazione e racconto del cielo basato sui miti e sulle leggende a cura della cooperativa LeAli‑Guide (evento gratuito con prenotazione obbligatoria).

20 agosto, alle 17.30, C”‘erano una volta…gli Etruschi”, laboratorio a cura di Sara Scalici (evento gratuito).

22 agosto, alle 17.30 concerto di Dino Miranda & Mamadou Mboup con musica ispirata al genere mozambicano della Marrabenta e aperitivo presso il MeloSgrano (evento gratuito escluso l’aperitivo).

24 agosto, alle 5.45 del mattino, concerto all’alba con i Terraticanti (ritrovo al MeloSgrano alle 5.30) e colazione presso il MeloSgrano. (evento gratuito esclusa la colazione).

29 agosto, alle 18.30, I”l vino nell’arte “– “Capolavori nel bicchiere” a cura di Chiara Beni e aperitivo presso il MeloSgrano (evento gratuito escluso l’aperitivo).

6 settembre, alle 17.30, concerto di fine stagione con Filippo Nencioni, e aperitivo presso il MeloSgrano. (evento gratuito escluso l’aperitivo).

Informazioni e prenotazioni: cell. 335.1733586

Tutti gli eventi avranno come punto di ritrovo l’area di ristoro MeloSgrano all’ingresso del lago dell’Accesa – SP 49 – Località La Pesta – Massa Marittima.

I cani possono essere portati sul sito del lago esclusivamente al guinzaglio e lungo il sentiero. Non è possibile portarli in acqua, né farli sostare sulle piattaforme.

Gli organizzatori ricordano che sul lago dell’Accesa non c’è rete telefonica, né wi-fi e i pagamenti possono essere effettuati soltanto in contanti.