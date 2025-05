Scontro tra un’auto e una moto: due feriti, uomo trasportato a Siena in gravi condizioni

Grosseto. Incidente lungo la strada provinciale 158, all’altezza di Principina Terra, nel comune di Grosseto.

Per cause in corso di accertamento, questa mattina, intorno alle 11.30, un’auto e una moto si sono scontrate. Nell’impatto, sono rimasti feriti un uomo di 63 anni, trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso 2, e una donna di 21 anni, trasportata in codice 2 all’ospedale Misericordia. Entrambi erano in sella alla moto.

Sul posto, sono intervenute l’automedica di Grosseto e due ambulanze della Croce Rossa Italiana di Grosseto. Allertati anche i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.