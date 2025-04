“Top of the Frasha”: tre serate a ritmo di musica nel parcheggio del Cassero

Magliano in Toscana (Grosseto). Come ogni anno, Magliano in Toscana apre il sipario sulla nuova stagione con gli eventi a marchio Frasha Magliano.

In occasione dei festeggiamenti patronali, l’associazione Frascaioli presenterà “Top of the Frasha”.

Nella splendida cornice del parcheggio del Cassero l’inconfondibile allegria dello staff Frasha in tre serate musicali.

Il programma

Questo il programma completo:

30 aprile – Donato Bartoli e Gianluca Ghezzi. Tutta la forza e l’allegria di 2 dj tra i top della Toscana per una serata tutta da cantare e ballare al ritmo delle migliori hit di oggi e di ieri;

2 maggio – Diana Band. Band perugina da 26 anni in giro per l’Italia con uno show a 360 gradi, inconfondibile e di pura adrenalina; a seguire dj set con la speciale resident console con Maxi Dj, Dj Francesco Cuppone e Rino voice;

3 maggio – “I am savage”. Format record di presenze in Toscana con in console i guest dj Davide Magini e Deejay Fariz. Musica fino a tarda notte, sotto un cielo di stelle senza pensieri lasciando lo stress e creando legami.

Tutti gli eventi Frasha sono ad ingresso libero a partire dalle 22.00.