Nasce la Libreria diffusa: ecco il progetto per portare i libri dove non arrivano

Vetulonia (Grosseto). L’associazione Amici di Vetulonia Aps, conosciuta da molti per l’organizzazione del tradizionale Palio (in programma quest’anno sabato 6 e domenica 7 settembre), lancia un nuovo progetto culturale aperto a tutta la comunità: nasce la Libreria diffusa, un’iniziativa gratuita e inclusiva per promuovere la lettura come bene condiviso e accessibile a tutti.

L’idea è semplice, ma potente: prendi un libro e, se vuoi, donane uno. In diversi punti del territorio verranno collocate piccole librerie accessibili a tutti, dove ognuno potrà scegliere un libro da leggere, tenerlo, oppure restituirlo con calma. E, naturalmente, contribuire arricchendo lo spazio con uno dei propri volumi.

La Libreria diffusa nasce con un obiettivo preciso: rendere la lettura un diritto, non un privilegio. Bambini, ragazzi, adulti e anziani potranno così accedere liberamente a un patrimonio di storie, conoscenze e immaginazione, superando ostacoli economici e pratici. Ma è anche un modo per rafforzare il senso di comunità: condividere un libro significa condividere un pezzo di sé.

I primi punti dove sarà possibile trovare la Libreria diffusa sono:

la Casa Albergo di Vetulonia, un luogo d’incontro dove gli ospiti anziani accolgono con gioia chiunque voglia fermarsi, magari con un libro tra le mani;

il bar ristorante Bozzone, un punto conviviale dove lettura e relax si uniscono, tra un caffè e una chiacchierata.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Castiglione della Pescaia, punta a crescere e coinvolgere sempre più realtà: associazioni, attività commerciali, privati cittadini. Chiunque voglia partecipare può proporre uno spazio o donare libri, contribuendo alla costruzione di una rete culturale diffusa e solidale.

Per informazioni, adesioni o donazioni: amicidivetulonia@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/amicidivetulonia

Instagram: https://www.instagram.com/amicidivetulonia/