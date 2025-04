Pronto soccorso adulti e pediatrici: concluso il corso di triage infermieristico

Grosseto. Il corso di triage infermieristico, fino ad ora svolto in due giornate formative, si è arricchito di una terza giornata con un modulo dedicato specificatamente al triage pediatrico, in cui gli infermieri dei Pronto soccorso dell’Azienda Usl Toscana Sud Est e dell’Azienda ospedaliera senese hanno acquisito il titolo di «triagisti» certificati dalla Regione Toscana.

Il triage è una funzione infermieristica volta all’identificazione delle priorità assistenziali attraverso la valutazione della condizione clinica dei pazienti, del loro rischio evolutivo e dell’impegno di risorse stimato per il loro trattamento.

I professionisti che escono dal percorso formativo che si è concluso venerdì 4 aprile all’ospedale Misericordia di Grosseto svolgeranno la funzione di triage sia per la presa in cura del paziente adulto che pediatric,o aggiungendo appropriatezza, efficacia e qualità ai percorsi in essere.

Il corso di triage infermieristico, nato dal progetto del Team formatori Triage Toscana nella sede di Regione Toscana, da quest’anno amplia ed approfondisce la parte dedicata al triage pediatrico aggiungendo algoritmi e contenuti specifici presentati in aula dalle colleghe formatrici del Pronto soccorso pediatrico di Grosseto e dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

«Ci riferiamo ad un corso finalizzato a valorizzare la specificità del triage pediatrico come strumento per riconoscere tempestivamente la condizione di gravità del bambino e assegnare un codice di priorità per l’accesso alle cure. Nel mese di aprile l’evento si ripeterà speculare in tutte e tre le Aree vaste della Toscana al fine di uniformare il percorso formativo e dare agli infermieri triagisti gli strumenti per garantire una presa in carico appropriata e tempestiva su tutto il territorio regionale», dichiara la coordinatrice infermieristica del Pronto soccorso pediatrico di Grosseto, Sonia Peri.

L’edizione da poco conclusa a Grosseto, che ha portato a certificare 20 infermieri dei Pronto soccorso dell’Area Vasta Sud Est, è stata curata da Simone Nykieforuk e da Sabina Innocenti, formatori esperti per il triage dell’adulto, e per la parte pediatrica da Ilenia Fontanarosa, Azzurra Pacifici, Patrizia Di Sarno, Sara Pettini, Fulvia Capitan,i con la guida costante ed esperta di Susanna Falorni, direttrice della Pediatria di Grosseto, che ha creduto e costruito negli anni il progetto del triage pediatrico riconoscendo da sempre l’importanza del triagista nell’emergenza pediatrica e investendo in formazione e in percorsi di riconoscimento di tale funzione.