Ztl nel centro storico: attivata una nuova telecamera, ecco dove

Il Comune di Pitigliano completa la Ztl del centro storico con l’attivazione del varco telecontrollato di piazza Petruccioli, dopo quello di via Roma, già attivo dagli anni scorsi.

Dal primo giugno, dunque, si accende anche la telecamera di piazza Petruccioli per la fase di pre-esercizio che durerà un mese. In quel periodo valgono tutte le limitazioni al traffico della nuova Ztl, ma non scatteranno le sanzioni. Dal primo luglio, invece, la Ztl entra in vigore a tutti gli effetti. Sarà così garantito un centro storico più vivibile e accogliente.

In contemporanea, dal primo luglio, per facilitare la mobilità dei cittadini nel periodo estivo, il Comune attiverà il bus amico gratuito.

“La Ztl di piazza Petruccioli sarà una limitazione a maglie larghe con giorni e fasce orarie in cui tutti potranno entrare con l’auto – sottolinea il sindaco Giovanni Gentili –. In inverno la Ztl sarà attiva solo nei giorni festivi e prefestivi, mentre in estate anche durante la settimana. Ma è una regolamentazione quanto mai necessaria, in considerazione del crescente numero di turisti che si riversano nella città del tufo. Dobbiamo garantire un borgo vivibile in termini di viabilità e riduzione del traffico, in prima battuta a chi ci vive e lavora tutto l’anno, e poi a anche chi viene in vacanza. La Ztl va in questa direzione. I turisti, infatti, potranno apprezzare il fatto di consumare una cena all’aperto in tutto relax senza essere disturbati dal passaggio delle auto“.

“Si tratta di una scelta che porterà benefici a tutti: – commenta Alessio Celata, assessore alla viabilità, alla Polizia Municipale e al centro storico – a partire dai residenti, fino ai proprietari di immobili e a chi ha deciso di investire e lavorare con i turisti, dunque ai 25 esercenti tra bar, ristoranti ed enoteche. Una scelta che ci consentirà di valorizzare ancora di più il centro storico di Pitigliano e le attività turistiche, vero fulcro del paese. Durante il periodo di pre-esercizio (dal primo giugno al primo luglio, ndr) gli agenti della Municipale saranno presenti nei pressi del varco per tutto il mese, al servizio dei cittadini che vorranno fare domande per capire meglio il funzionamento della nuova Ztl e chiarirsi su eventuali dubbi. In contemporanea dal primo luglio il Comune farà partire il bus amico gratuito con la stessa modalità degli anni scorsi. Questo servizio, molto utilizzato in passato, consentirà di agevolare gli spostamenti verso il centro storico”.

Entrando nel dettaglio, la Ztl di piazza Petruccioli durante il periodo invernale (9 mesi dal 16 settembre al 14 giugno) sarà attiva solo nei giorni festivi e prefestivi 24 ore su 24, mentre dal 15 giugno al 15 settembre (3 mesi) sarà attiva durante la settimana dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 6 del mattino e nei giorni festivi e prefestivi 24 ore su 24.

Non cambierà assolutamente nulla per i residenti del centro storico, che avranno diritto a richiedere alla Polizia Municipale il permesso di accesso 24 ore su 24, così come i possessori o gli affittuari di immobili ad uso non commerciale e le persone invalide. Entreranno nella Ztl a qualsiasi ora del giorno anche i servizi di emergenza e le forze dell’ordine.

Gli esercenti con partita Iva potranno entrare con il veicolo nel centro storico come da fasce orarie già disciplinate nella Ztl di via Roma.

Per tutte le altre categorie quando la Ztl è attiva, non sarà possibile accedere con l’auto, se non chiedendo un permesso alla Municipale.

L’accesso alla farmacia del centro storico sarà sempre garantito anche a Ztl attiva. In farmacia si troverà un blocchetto fornito dal Comune dove inserire la targa e il momento di accesso.

Ai soli autorizzati, piazza della Repubblica resterà aperta anche di domenica, compresa la sosta sugli stalli gialli dei residenti e quelli blu, che saranno a pagamento anche la domenica.

Tutte le targhe registrate nei sistemi delle due Ztl avranno diritto alla tariffa agevolata (0.80€/ora) nei parcometri del centro storico e di via Santa Chiara. Sarà sufficiente digitare l’opzione “Residenti”.

Chi ha il tagliando in corso di validità per la Ztl di via Roma non deve presentare una nuova richiesta, ma sarà inserito automaticamente nel sistema.

Tutti i dettagli al seguente link: https://www.comune.pitigliano.gr.it/index.php?T1=ZTL