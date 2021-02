Scritte volgari contro la sede di Fratelli d’Italia: “Sono discepoli del professor Gozzini, no alla violenza”

“Non bastavano le gravi e pesanti offese dell’altro giorno, indirizzate a Giorgia Meloni, da parte del professor Gozzini che, dai microfoni dell’emittente fiorentina Controradio, apostrofava con ‘vacca’, ‘peracottara’ e ‘scrofa’ la nostra leader, che subito qualche altro ‘genio’, anche a Grosseto, ha voluto emulare le parole di Gozzini imbrattando la nostra sede con scritte simili”.

Questa la denuncia di Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

“Anche a Grosseto – commenta Fabrizio Rossi – c’è qualcuno che si diverte a imbrattare la nostra sede di epiteti offensivi. Non possiamo tacere, chi fomentata l’odio politico o prende spunto dalle parole del professorone per emularlo non fa altro che rafforzare il nostro impegno e la nostra passione. Stiano sereni, non ci fermeranno. Scrivere sulla targa del nostro simbolo ‘buffoni’ e nella vetrata della nostra sede, dove sono collocati i manifesti raffiguranti Giorgia Meloni, scrivere ‘zoccola’ e ‘troia’, rappresenta la pochezza di certe anonime mani, che approfittano dell’oscurità per sfogare le loro repressioni”.

“E’ un grave gesto – conclude Bruno Ceccherini – quello commesso ai danni della nostra sede. La nostra leader e il nostro partito sono vittime ancora una volta di attacchi volgari, da parte di radical chic, persone che hanno un ruolo di educatori per i giovani, ma che ai giovani non sanno insegnare neppure l’educazione, poiché non ne hanno neppure loro. Questi non possono essere esempi per nessuno. Noi non ci fermeremo di fronte a nessuna minaccia”.