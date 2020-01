Recondite Armonie: il Requiem di Mozart inaugura il festival musicale

Dopo le festività natalizie, Recondite Armonie annuncia un grande concerto per la città di Grosseto; sarà infatti il celeberrimo Requiem di Mozart K626 per soli, coro e orchestra, ultima composizione del genio austriaco, ad inaugurare la prossima edizione del festival musicale internazionale.

Il concerto, in programma domenica 22 marzo, alle 18, al Teatro Moderno di Grosseto, coinvolgerà il prestigioso coro polifonico del Pontificio Istituto di musica sacra di Roma, la corale “Giacomo Puccini” di Grosseto e i Madrigalisti di Magliano in Toscana; l’impegnativa parte orchestrale sarà affidata ai talenti di Vivace Orchestra giovanile Città di Grosseto.

Di rilievo internazionale i solisti: il soprano Maria Grazia Schiavo, il contralto Antonia Salzano, il tenore Rosario Cantone e il basso David Maria Gentile. Sul podio il maestro Walter Marzilli.

L’evento, patrocinato da Comune di Grosseto, Teatri di Grosseto e Lions Club Grosseto Host, è organizzato con la direzione artistica del maestro Diego Benocci e sarà presentato dal giornalista Carlo Sestini.

I biglietti, a posto numerato, stanno andando a ruba e sono già in prevendita all’edicola La Pace di Grosseto (in via della Pace, di fronte alla chiesa del Sacro Cuore) al prezzo di 15 euro (intero), 10 euro (ridotto per i ragazzi sotto i 25 anni e i soci del festival Recondite Armonie), ingresso gratuito per i bambini sotto i 10 anni.

Per informazioni è possibile chiamare la segreteria del festival al numero 320.6812722, consultare il sito www.reconditearmonie.com o scrivere una mail a [email protected]