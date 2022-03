Scuola, il Comune replica a Dionisi: “Si assuma responsabilità del voto di astensione”

“Il consigliere Dionisi dovrebbe sapere, visto che ha fatto anche l’assessore al bilancio, che gli atti di gara sono provvedimenti gestionali in capo ai dirigenti e che non possono quindi essere allegati a un atto emanato dal Consiglio comunale che, come è noto a tutti tranne evidentemente a Dionisi, esprime provvedimenti di indirizzo politico“.

Così la nota dell’amministrazione comunale di Manciano, che ha creduto opportuno replicare al consigliere indipendente Fiorenzo Dionisi, il quale si è astenuto al voto durante il Consiglio comunale del 17 marzo, sulla proposta di delibera per l’approvazione della variazione di bilancio funzionale all’acquisizione di strutture modulari per la scuola di Saturnia di primo e secondo grado, inagibile dallo scorso ottobre.

“Il costo dei moduli desunto da un’indagine di mercato – spiega l’amministrazione Morini – si riferisce al prezzo del noleggio da porre a base d’asta per l’effettuazione di una gara. L’ufficio tecnico del Comune ha calcolato tale costo in base a elementi perfettamente rispondenti al numero degli iscritti a scuola e a tutte le altre caratteristiche ed esigenze funzionali della struttura. Ciò che il Consiglio comunale ha varato riguarda una variazione di bilancio, immediatamente esecutiva che, oltre a fornire il chiaro indirizzo politico nella direzione di tenere in vita la scuola di Saturnia nel periodo di inagibilità del fabbricato, ha fornito alla struttura tecnica gli strumenti per raggiungere tale obiettivo. La demolizione e ricostruzione del fabbricato originario è una questione completamente avulsa dall’oggetto della seduta, in quanto alcuni aspetti sono ancora in approfondimento e alcune richieste di contributi a enti sovraordinati, sono a oggi in attesa di esito. Appare quindi evidente che l’astensione del consigliere Dionisi è frutto di una precisa volontà politica di cui se ne deve assumere la responsabilità senza chiamare in causa la struttura tecnica che, peraltro, sta lavorando al raggiungimento di questo complesso obiettivo con impegno e professionalità“.