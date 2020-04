Coronavirus, morto un uomo in Maremma. Il sindaco: “Ritardi nelle analisi dei tamponi”

Morta un’altra persona risultata positiva al Coronavirus in provincia di Grosseto. Si tratta di un uomo di Monterotondo Marittimo.

Ad annunciarlo, in un video postato sulla sua pagina Facebook, è il sindaco Giacomo Termine.

“Questa notte è morto Sergio Bronzoni – ha dichiarato il sindaco -. Era ricoverato da quasi venti giorni nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Grosseto. E’ la terza vittima positiva al Coronavirus del nostro territorio“.

“So sollecitando tutti i giorni la Asl perchè ancora non è arrivato l’esito di tamponi fatti alcuni giorni fa e diverse persone stanno aspettando i risultati in quarantena – ha sottolineato Termine -. Le restrizioni in atto hanno fatto diminuire in questi giorni i contagi, ma bisogna anche confessare che la Asl ha avuto enormi problemi nella lavorazione dei tamponi, che hanno una giacenza eccessiva. C’è comunque una buona notizia: il medico di famiglia di Monterotondo è risultato negativo ai test per il coronavirus“.

Sale quindi a 13 il numero delle vittime contagiate dal Coronavirus in provincia di Grosseto: nei giorni scorsi, infatti, erano morti un uomo di Scansano di 86 anni. Dopo di lui un uomo di Follonica di 79 anni. Poi un altro uomo, 86 anni, di Grosseto, una donna di Monterotondo Marittimo, di 95 anni, un uomo di 79 anni di Grosseto, una donna di 73 anni, una di 84 anni, residente ad Arcidosso, una donna di Monterotondo Marittimo, di 86 anni, un uomo di 92 anni di Grosseto, un uomo di 84 anni di Grosseto, un uomo di 87 anni di Grosseto e una donna di 96 anni, ospite della Rsa Pizzetti.