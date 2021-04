Riaperture, la minoranza: “Fratelli d’Italia boccia nostro emendamento per sostenere bar e ristoranti”

“Fratelli d’Italia di Grosseto dice a parole di sostenere bar e ristoranti, ma è interessato solo a strumentalizzare politicamente il suo comprensibile disagio“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali dei gruppi Pd, Movimento 5 Stelle, Lista Mascagni Sindaco, Italia Viva.

“Avevamo presentato un emendamento al loro Ordine del giorno per auspicare una graduale riapertura, che tenesse però conto, come ovvio, dei dati epidemiologici – continua la nota -. E, soprattutto, che anche il Comune, che loro amministrano, facesse la propria parte per sostenere le categorie in difficoltà“.

“In concreto – prosegue il comunicato -:

snellire le procedure burocratiche ed i costi per la concessione del suolo pubblico, così da consentire di mettere quanti più tavoli possibile all’aperto;

utilizzare una parte dei fondi che il Comune ha ricevuto dal Governo per incentivi e sgravi fiscali alle attività più colpite”.

“Non accettando l’emendamento, i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia hanno dimostrato che preferiscono strillare contro il Governo piuttosto che adoperarsi, come amministratori di questa città, per sostenere le categorie in difficoltà. Ci sarebbero state le condizioni per un voto unanime da parte di tutto il Consiglio comunale, ma si è preferito un atteggiamento divisivo – termina la nota –. Peccato!“.