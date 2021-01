Verso le amministrative: Luca Agresti inizia la campagna elettorale

Luca Agresti, vice sindaco e assessore del Comune di Grosseto, candidato nella lista di Forza Italia, inizia la campagna elettorale per le prossime amministrative nel capoluogo maremmano.

“La scelta è quella di mettere in evidenza le tante attività svolte da questa amministrazione che hanno cambiato il volto di Grosseto – si legge in una nota inviata dallo stesso vicesindaco –. Sarà una narrazione in cui i traguardi e gli impegni mantenuti avranno un ampio spazio. La scelta, infatti, è quella di ricordare ciò che Luca Agresti e tutta Forza Italia hanno contribuito a svolgere a vantaggio della comunità. Un esempio sono la ristrutturazione della biblioteca Chelliana e la nascita del Giardino dell’Archeologia“.

“La direzione è quella di proseguire con la forza e la professionalità della squadra di Vivarelli Colonna – termina il comunicato – per far crescere e portare ulteriore beneficio a tutta la cittadinanza grossetana“.