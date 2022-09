Al via i lavori per realizzare la nuova rotatoria: “Ridurrà il rischio di incidenti”

Da lunedì 19 settembre iniziano i lavori per realizzare la nuova rotatoria che andrà a sostituire l’attuale incrocio fra via Risorgimento e via Massetana sud, all’ingresso di Massa Marittima.

Si tratta di un intervento necessario per eliminare un’intersezione molto pericolosa per la presenza di un lungo rettilineo in discesa, in una zona trafficata e ad alta densità abitativa. La fine dei lavori è prevista per dicembre.

“La rotatoria al posto dell’incrocio indurrà le auto a rallentare – afferma il sindaco Marcello Giuntini –, riducendo il rischio di collisione tra i mezzi. La riteniamo un’opera fondamentale per aumentare il livello di sicurezza delle nostre strade. Per migliorare la circolazione sarà realizzato anche un percorso carrabile complanare alla rotatoria, da percorrere a senso unico da Massa Marittima verso Follonica, in modo da servire gli accessi presenti lungo via Massetana Sud. Inoltre, in prossimità dell’attuale parcheggio, sarà realizzata una piccola area verde, con funzione di zona cuscinetto tra la viabilità e il percorso pedonale. La rotatoria sarà adeguatamente illuminata da un lampione centrale e dai punti luce sui nuovi attraversamenti pedonali, in modo da garantire una buona visibilità e una percorrenza in totale sicurezza, anche durante le ore notturne.”

“Con la rotatoria – aggiunge il vicesindaco Maurizio Giovannetti – andiamo a garantire una maggiore fluidità del traffico, in un punto nevralgico del reticolo viario cittadino, oltre a migliorare esteticamente l’ingresso principale di Massa Marittima. Ad opera terminata ci sarà un periodo di apertura sperimentale, al fine di rilevare eventuali criticità prima di procedere all’apertura definitiva. A questi lavori se ne aggiungeranno altri sulla viabilità locale, che saranno realizzati sempre nel mese di settembre e che riguarderanno l’asfaltatura in via Fermi e via Carducci. Inoltre, sono previsti interventi per l’attivazione del varco elettronico in via Ximenes.“