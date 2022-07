“La notte della musica” sbarca nel centro storico: il programma

Nuovo giovedì estivo, nuova serata a tema per il centro storico.

Nel calendario di eventi del Centro commerciale naturale del centro storico di Grosseto, l’associazione dei commercianti e dei pubblici esercizi del cuore economico della città, è prevista per questa settimana “La notte della musica”.

Con la coorganizzazione del Comune capoluogo, il contributo di Conad, la collaborazione della Fondazione Grosseto Cultura con il Polo culturale Le Clarisse e il Museo di storia naturale della Maremma, del Museo archeologico e d’arte della Maremma e il sostegno della Pro Loco e della Banca Tema, socia del Centro commerciale naturale, si darà vita ad una serata che vedrà alcune scuole di musica della città, il Polo Bianciardi e altre realtà esibirsi nelle piazze del centro storico di Grosseto.

A fare da apripista della serata, alle 21.00, sarà “Vivace”, l’Orchestra giovanile della città di Grosseto, insieme all’Orchestra città di Grosseto, che nella chiesa di San Francesco darà vita ad un concerto sulle note di Mozart con Cristian Lupes direttore e Alessandro Marano al pianoforte. (Informazioni e acquisto biglietti al numero 335.5372994).

Dalle 21.30 via poi alla musica su tutte le piazze: in piazza Dante Alighieri assisteremo al Cmm Live 2022, con il concerto degli allievi e dei docenti della scuola di musica, in piazza Socci invece i protagonisti saranno i ragazzi di due energiche band, i Paradise of broken souls e i Dynamite 36, studenti del Liceo musicale del Polo Bianciardi.

Spostandosi su piazza San Francesco, sarà la volta del progetto “Glory Street Solution”, con il format “La musica di domani” in collaborazione con Trashband e Rockland. In un angolino magico del centro poi, in piazza Amerighi, andrà in scena “A modern songbook” con canzoni interpretate da allieve e allievi del “Buon Canto”.

A chiudere le esibizioni esterne ci sarà anche un live del duo “Due di noi”, all’altezza di Porta Nuova su Corso Carducci.

Sempre agli stessi orari prenderanno il via anche alcune iniziative culturali: al Museo archeologico e d’arte della Maremma si potrà ammirare la mostra “Gli Etruschi di Casenovole. Passato remoto di una comunità” con una visita guidata ad hoc, mentre al Museo di storia naturale della Maremma sarà proiettata una nuova pellicola del Clorofilla film festival: “Voyage of time” di Terrence Malick (Ingresso gratuito per le proiezioni, ingresso per visita al museo 5 euro, ridotto 3 euro).

Al Polo culturale Le Clarisse tornerà “Clarisse Kids – Art & Sketch” a cura del Collettivo Clan: disegno libero nella chiesa Dei Bigi ispirato all’opera “Allegoria della musica”. Ingresso 3 euro.

Tutti e tre i musei saranno aperti fino alle 23.00.

Sempre alle 21.30 inizieranno ad aprirsi le porte dei negozi per offrire a cittadini e turisti le migliori occasioni del periodo dei saldi.

Porte aperte invece già dalle 19.00 nei tanti ristoranti che partecipano al format “Ristorando”, dove verrà offerto un menù dedicato a diversi prodotti del nostro territorio: questa seconda tappa avrà come protagonista il gambero, con cui ogni chef creerà due portate da servire tra i 25,00 euro e i 30,00 euro, bevande escluse, ma dolce incluso.

I ristoranti che aderiscono all’iniziativa sono: 13 Gobbi Pub, Al numero nove, Artidoro, Bistrot 19, Sala Eden, Controbottega, Hottimo al Cinghialino, Vermuttino Bistrot, Ristoro da Poldo, Bottega Cirimangio, L’Archetto, L’Uva e il Malto, La Cantina di piazza del Sale, Locanda dei Medici, Loft-Enoteca Urbana, Lucignolo al Centro, Movida, Ostinati SaS, Pickeat, Taverna Il Canto del Gallo, Vineria Da Romolo, Wineria drink&shop. Sarà gradita la prenotazione e sarà possibile anche mangiare alla carta: per informazioni e prenotazioni si consigli di contattare direttamente le strutture.

Da segnalare anche un altro evento culinario: dalle 20.00, all’Irish Soul Pub, ci sarà una cena spettacolo con la band “In Duo”, con degustazioni e cena alla carta.