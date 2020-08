Incidente sul lavoro: agricoltore muore schiacciato da un trattore

Send an email

Un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un trattore.

L’episodio è accaduto oggi in località La Parrina e la vittima aveva 78 anni.

Durante le lavorazioni agricole, un trattore, si è ribaltato per cause in corso di accertamento e ha causato la morte dell’anziano, che era alla guida del mezzo.

Il 78enne è rimasto schiacciato dal peso del trattore.

Sul posto, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Orbetello, che al momento sta attendendo disposizioni per la rimozione del mezzo ed il recupero della salma.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri e il 118.