Piano di Programmazione di Area vasta in sanità: le Asl tracciano un bilancio

Grosseto. Tempo di bilanci per Aou senese e Ausl Toscana sud est sul piano di Programmazione di Area vasta 2023-2025.

Presentato, oggi, a Grosseto, il documento di rendicontazione 2023 con i principali risultati raggiunti finora grazie alla sinergia fra le due aziende sanitarie di Area vasta rispetto alle 7 macroaree strategiche individuate. Assicurare un’offerta sanitaria a livello di Area vasta sempre più equa e omogenea sul territorio, prossima al paziente, efficace, tempestiva, appropriata, efficiente, sostenibile è l’obiettivo principale della collaborazione.

Molteplici gli effetti positivi della collaborazione sull’erogazione dei servizi, sostenibilità del sistema, innovazione e sviluppo professionale fino ai sistemi di governance interaziendale.

Il bilancio

Per quanto riguarda la macro area “Sviluppo di nuovi modelli organizzativi integrati Ausl Tse – Aous sia in ambito medico che chirurgico”, il 2023 ha visto la ricerca di nuove forme di integrazione di percorsi clinico-organizzativi. Particolare attenzione è stata data a prestazioni ambulatoriali interventistiche in Otorinolaringoiatria, gestione delle patologie ematologiche, implementazione della Rete senologica, alla definizione del percorso coordinato per la gestione degli emocomponenti dove l’Officina trasfusionale Aous ha svolto funzioni di polo di Area vasta per specifiche attività sulle unità raccolte in area provinciale senese e, da settembre, anche in area provinciale di Grosseto, alla continuità dei percorsi tempo-dipendenti e trapiantologica post-acuti, al potenziamento Rete di Cure Palliative.

Nell’ambito della macro area “Miglioramento dell’appropriatezza e governo della spesa farmaceutica” da sottolineare la costituzione del Dipartimento interaziendale del farmaco.

Per quanto riguarda la macro area “Valorizzazione del personale in un’ottica interaziendale: formazione, sviluppo, coinvolgimento”, sono state realizzate attività formative congiunte. Inoltre sul piano della ricerca scientifica le due aziende sono state impegnate nello sviluppo della rete formativa accademica di Area Vasta per creare professionalità altamente specializzate in diversi settori.

Nella macro area “Efficientamento ed innovazione delle tecnologie sanitarie ed integrazione dei sistemi informativi” nel corso del 2023, le due Aziende, in sinergia con Estar, hanno sviluppato progetti per la sanità digitale e interoperabilità. Importante evidenziare l’implementazione del teleconsulto medico specialistico interaziendale con il miglioramento delle funzionalità.

Per quanto riguarda la macro area “Sviluppo e potenziamento dei percorsi interaziendali esistenti”, accrescere la capacità di risposta ai bisogni di salute della popolazione di Area vasta è l’obiettivo raggiunto. In particolare, le attività di collaborazione e consulenze erogate da Aous nelle strutture della Asl Tse (gennaio-dicembre 2023) sono pari a complessive 8.781 prestazioni, fra specialistica di Genetica medica, Chirurgia plastica, Neurochirurgia, Chirurgia toracica e Chirurgia bariatrica.

Per quanto riguarda la Rete clinica della Cardiologia, il volume complessivo di interventi per il trattamento di cardiopatie strutturali è aumentato del 21% nel periodo 2021-2023.

Nell’ambito del teleconsulto medico-specialistico, nel 2023 le richieste da parte di Ausl Tse sono state complessivamente 4.349.

Il percorso interaziendale della Chirurgia pediatrica conta un totale di 651 prime visite, 232 controlli, 883 visite ambulatoriali, 292 pazienti selezionati per lista operatoria e 205 in lista post operatoria, 114 i pazienti operati e 18 le consulenze su pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri di Area vasta.

Poi il rafforzamento delle attività interaziendali nell’ambito della Salute mentale con percorsi integrati in tema di salute mentale nell’età evolutiva, disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, disturbi del neurosviluppo.

La partnership per il governo dei tempi di attesa dell’attività ambulatoriale e per il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva di visite specialistiche ed indagini diagnostiche ha portato il numero delle prescrizioni di controllo effettuate dai medici di medicina generale da 43.756 del 2022 a 30.659 del 2023. Questa diminuzione ha portato una più appropriata presa in carico dell’utente nel percorso di cura.

A questo si aggiungono le attività di integrazione ospedale-territorio con il potenziamento della centralizzazione dai Pronto Soccorso degli ospedali della Sud Est verso quello dell’Aous. Da evidenziare l’attivazione e svolgimento del trasporto neonatale protetto nell’Area vasta, che nel 2023 ha visto l’equipe Aous effettuare complessivamente 89 trasporti in emergenza per appropriatezza di cura: 16 da Grosseto, 6 da Arezzo, 11 dall’Aous verso Meyer o verso l’Ospedale del cuore di Massa Carrara.

Nella macro area “Azioni interaziendali per il contrasto ad ogni forma di discriminazione e violenza di genere e promozione delle pari opportunità”, molteplici sono le iniziative per promuovere gli ambiti delle politiche di genere e della medicina di genere, nella consapevolezza che il contrasto ad ogni forma di discriminazione e di violenza di genere è indispensabile per garantire benefici su differenti dimensioni, dalla personalizzazione ed equità delle cure, al benessere lavorativo fino ad arrivare alla sostenibilità del Sistema Sanitario.