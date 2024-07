“Parole volgari sui social, il sindaco va censurato”: il Pd presenta una mozione

Grosseto. “Per tutelare la dignità di Grosseto, dell’amministrazione comunale, dei lavoratori coinvolti e dei cittadini, il Partito Democratico ha depositato una mozione di censura contro il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo consiliare del Pd di Grosseto.

“La decisione è stata presa a seguito delle ultime sconcertanti performance mediatiche e sui social del sindaco – continua la nota -. La mozione verrà discussa il prossimo 16 luglio nella prima Commissione comunale. La convocazione della prima Commissione, ricevuta in data 11 luglio 2024, specifica che ‘la Commissione, in analogia a quanto previsto dall’art. 49 del regolamento del Consiglio comunale per le adunanze del Consiglio, si svolgerà in seduta segreta”.

“Questa scelta del sindaco, che si nasconde dietro le procedure citando articoli del regolamento comunale in maniera errata, ha suscitato ulteriori critiche. Quando il sindaco ha pubblicato quelle biasimevoli performance sui suoi canali social e istituzionali, ogni pretesa di segretezza sul suo comportamento non istituzionale è svanita – sottolinea il Pd -. Il sindaco, sempre più distante dalla realtà, utilizza parole volgari e divisive per tutta la città, cercando di evitare il confronto in Commissione e poi in Consiglio comunale. Questo comportamento rappresenta una delle peggiori pagine politiche amministrative degli ultimi vent’anni”.

“Il limite di decenza che dovrebbe accompagnare la condotta istituzionale di chi rappresenta una comunità è stato ampiamente oltrepassato. Il Comune di Grosseto è oggi, a causa del sindaco, oggetto di derisione in tutta Italia. Non critichiamo le scelte politiche o amministrative, ma gli atteggiamenti di un eletto che sta screditando sé stesso e la città, che non merita queste vergognose rappresentazioni – termina il comunicato -. Facciamo appello ai colleghi di maggioranza per riportare dignità all’interno dell’ente”.