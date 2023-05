Verso le amministrative, Fratelli d’Italia presenta i candidati: “Possiamo vincere ovunque”

Grosseto. “Chi si candida con Fratelli d’Italia, lo fa per passione e per amore verso il territorio che rappresenta, non certo per interessi personali”.

Con queste parole Luca Minucci, coordinatore provinciale del partito guidato da Giorgia Meloni, ha presentato i candidati ai Consigli comunali dei Comuni maremmani che andranno al voto domenica 14 e lunedì 15 maggio: Monte Argentario, Gavorrano, Magliano in Toscana e Semproniano. Nessun rappresentate di Fratelli d’Italia, invece, scenderà in campo nel Comune di Castell’Azzara.

“Voi siete gli alfieri del partito che è alla guida del Paese – ha proseguito Minucci, rivolgendosi ai candidati – e dovete portare nei vostri territori di competenza i valori che contraddistinguono Fratelli d’Italia: per questo motivo avete una grande responsabilità. Sono certo che lo farete, come non ho dubbi sul fatto che siete i migliori candidati che possa esprimere il nostro movimento politico”.

“Un po’ mi immedesimo in tutti questi candidati – ha sottolineato la senatrice di Fratelli d’Italia, Simona Petrucci -. Quando mi sono messa in gioco alle elezioni amministrative di Grosseto è stata una grande emozione, maggiore di quella per la mia candidatura al Senato. Comprendo benissimo il supporto da offrire ai rappresentanti del nostro partito in questo ultimo sprint verso il voto della prossima settimana. La provincia di Grosseto è un grandissimo territorio, che va difeso e tutelato a qualsiasi livello politico. E, grazie a questi candidati, la Maremma è un territorio eccezionale. E’ necessario studiare e poi mettere in pratica ciò che si impara: non bisogna essere come la sinistra, che va avanti esclusivamente grazie agli slogan. Dobbiamo portare la concretezza di Fratelli d’Italia nelle amministrazioni locali: abbiamo buone possibilità di vincere ovunque”,

“Il partito chiede ai suoi candidati di non rinunciare mai ad essere se stessi e a portare avanti le proprie idee – ha aggiunto Mario Pellegrini, vicecoordinatore provinciale di Fratelli d’Italia –. Li ringrazio per aver messo la faccia per rappresentare Fratelli d’Italia e i cittadini maremmani”.

“Mi sono candidato la prima volta nel 1994 e in quelli anni facevamo fatica a creare una lista di destra, adesso mi ricandido per la quarta volta ed è la sinistra che non riesce a trovare candidati per partecipare alle elezioni – ha spiegato Luciano Petrucci (nella foto in basso), esponente di Fratelli d’Italia e sindaco di Semproniano, candidato unico alla carica di primo cittadini del paese amiatino -. Ciò significa che abbiamo distrutto il centrosinistra e, adesso, nonostante faccia della democrazia uno dei loro valori fondanti, i suoi esponenti vanno in giro per Semproniano chiedendo alla gente di non andare a votare in modo da non raggiungere il quorum”.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione dei candidati alle elezioni amministrative anche l’onorevole Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, il vicesindaco di Grosseto, Bruno Ceccherini, l’assessore Erika Vanelli, il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale di Grosseto, Andrea Guidoni, il consigliere comunale di Grosseto Lorenzo Lauretano, la consigliera provinciale Guendalina Amati, il consigliere comunale di Civitella Paganico, Franco Rossi, e i presidenti dei circoli di Fratelli d’Italia Argentario, Giulio Tambelli, e di Gavorrano, Roberta Grazioli.

I candidati

Questi i nominativi dei candidati iscritti a Fratelli d’Italia presenti nelle liste: