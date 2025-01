Humanitas, Cgil e Uil: “Serve incontro urgente sull’accordo sindacale”

Grosseto. “Dopo la richiesta di incontro della Uil Fpl alla presidenza dell’Humanitas non andata a buon fine, con un diniego giudicato grave dall’organizzazione sindacale, al limite del comportamento antisindacale, per il rispetto delle relazioni sindacali, Fp Cgil e Uil Fpl chiedono di aprire un tavolo di confronto e lo fanno in modo ufficiale con una nota inviata al presidente e a tutto il consiglio”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono le segreterie della Uil Fpl e e della Fp Cgil.

“Nella nota, le segreterie Cgil Fp e Uil Fpl, uniche sigle presenti e rappresentative dei lavoratori impiegati dall’associazione, chiedono congiuntamente un incontro urgente con la presidenza e il consiglio dell’associazione, relativamente a questioni riguardanti l’accordo sindacale in vigore, i rapporti con i dipendenti inerenti al trattamento economico, giuridico e organizzativo degli stessi. Un passaggio di questo tipo risulta necessario per fare chiarezza su alcuni questioni di fondamentale importanza per un corretto rapporto che deve intercorrere tra un’associazione e i sindacati in merito alle questioni sopra richiamate – termina il comunicato dei sindacati -. La nostra è una richiesta legittima per evitare che si creino condizioni di lavoro in linea e rispettose delle norme di legge e contrattuali e che necessariamente devono essere oggetto di confronto e concertazione con i rappresentanti dei lavoratori”.