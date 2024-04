Tre teatri maremmani diventano monumenti nazionali

Grosseto. “È stata approvata, da parte della Camera dei Deputati, la proposta di legge con la quale viene riconosciuto ad alcuni teatri italiani il valore di monumento nazionale. Tra questi, grazie a un mio emendamento, è stato inserito anche il Teatro degli Industri di Grosseto e nel complessivo emendamento della commissione competente anche il Teatro Castagnoli di Scansano e il Teatro dei Concordi di Roccastrada“. A dichiaralo è il deputato grossetano e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.

“La costituzione del Teatro degli Industri, come documentano alcune ricerche storiche – commenta Rossi -, risalirebbe agli inizi del 1800, subito dopo la costituzione dell’Accademia degli Industri da parte di due grossetani: Giacomo Stefanopoli e Giovanni Tognetti. Lo stesso, fu successivamente inaugurato come teatro, con il titolo di Regio, nel mese di gennaio del 1819″.

“Un teatro, quello degli Industri – prosegue Rossi –, oggi di proprietà dell’amministrazione comunale di Grosseto, che via via nel corso dei decenni ha sempre avuto maggiore importanza divenendo il fulcro fondamentale della vita culturale e teatrale della città. Nello stesso venivano rappresentate, durante l’Ottocento e il Novecento, opere liriche, balletti, opere in prosa e spettacoli vari”.

“Adesso, il Teatro degli Industri, dopo essere stato sottoposto alcuni anni fa ad un’attenta ristrutturazione che lo ha portato ad essere un bellissimo esempio di teatro all’italiana, viene, con questa legge, inserito tra le monumentalità dei teatri italiani assieme ad altri teatri importantissimi e prestigiosi come il Teatro Massimo di Palermo, il San Carlo di Napoli, il Petruzzelli di Bari e il Teatro del Maggio musicale fiorentino di Firenze“, conclude Fabrizio Rossi.