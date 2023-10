“Salus per acquam?”: un weekend ricco di iniziative per riflettere sul dono dell’acqua

Grosseto. “Salus per aquam?”, la salvezza del pianeta passa attraverso l’acqua? E’ la domanda che sta alla base del progetto portato avanti dalla parrocchia SS. Crocifisso di Grosseto e che, dopo due iniziative in primavera, vivrà un altro momento importante e ricco nei giorni di sabato 7 e domenica 8 ottobre.

“Lo stimolo per organizzare queste iniziative sull’acqua è nato dalla mostra a cielo aperto ‘Conversations witb blue goldì, realizzata da Jack Braglia nel centro storico di Grosseto – spiega il parroco, don Roberto Nelli –. In parrocchia abbiamo un muro grigio, bruttissimo, che vogliamo abbellire con un murales di 100 metri quadrati. L’opera vuole essere un inno all’acqua e riporterà una citazione di San Francesco su questo tema: ‘Laudato sii, o mio Signore, per sora Acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e casta’. La strada della parrocchia è molto frequentata dagli studenti che vanno a scuola in questa zona e il murales vuole essere uno stimolo a riflettere sull’acqua. In questa iniziativa sono stati coinvolti anche gli istituti scolastici. Questa mattina abbiamo fatto un momento di preghiera per i giovani che passano per strada per andare a scuola, poi con gli studenti dell’indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione del Polo Bianciardi realizzeremo, lungo via Lavagnini, dei manifesti sull’acqua. È doveroso ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto questo progetto, a partire dagli sponor: Adf, associazione Nasdaq, cooperative Agape e Auxilium vitae, l’associazione Demetra, l’hotel Nuova Grosseto. E poi l’Uici, Polis 2001, Glory street solution e Rockland”.

Dalla collaborazione della parrocchia di via Lavagnini con il Comune di Grosseto, l’associazione musicale Rockland e Gss è nato, quindi il progetto “Salus per aquam”.

Il programma

Il murales

Si tratta di una parete di oltre 50 metri, che verrà dipinta dall’artista maremmano, ormai affermato nel mondo, Lapo Simeoni e da Aris, una figura di spicco nel panorama europeo dell’arte urbana e contemporanea da oltre vent’anni.

“Il murales sarà della misura di 53X2,40 metri – spiega Lapo Simeoni –. Aris realizzerà personaggi fluttuanti in in fiume, al cui interno ci saranno delle formelle, che richiamano quelle del battistero del duomo di Firenze, con dentro dipinti su tematiche relative all’acqua.

Il murale verrà realizzato nella giornata di sabato 7 ottobre, a partire dalle 9.30.

La proiezione fotografica e il laboratorio di cimatica

Nella medesima giornata è prevista la proiezione fotografica, della mostra “Conversations with blue gold” di Giacomo Jack Braglia, il giovane e talentuoso artista svizzero, le cui originali installazioni sono visibili in alcuni angoli del centro storico di Grosseto già da alcune settimane e che, nell’occasione, offrirà anche contribuiti audio di poesia sul tema dell’acqua. Grazie, poi, alla collaborazione di Rockland, sempre nella mattina di sabato 7 ottobre, si terrà anche un laboratorio di cimatica. La cimatica è quella scienza che si occupa dello studio degli effetti che le vibrazioni sonore provocano sulla materia.

La proposta è per chiunque voglia partecipare. Per aderire occorre prenotare al 340.3782308. Il laboratorio, della durata di due ore, è ideato e condotto da Davide Braglia, direttore del centro di produzione musicale Rockland, tecnico del suono e ricercatore musicale con oltre 25 anni di esperienza nel settore della musica e della fisica acustica. Braglia coinvolgerà i partecipanti in un appassionante percorso conoscitivo sensoriale, che porterà alla scoperta di come le frequenze sonore interagiscono con la materia, in particolare con l’elemento acqua, influenzandola e condizionandola, e di come possano produrre effetti benefici sulla nostra persona.

Dopo una breve parte teorica introduttiva su concetti basilari della fisica acustica e sull’impiego di attrezzature per la sperimentazione, i partecipanti assisteranno a dimostrazioni pratiche degli effetti delle frequenze sonore sull’acqua.

La maratona musicale

Nel pomeriggio del 7 spazio ad una maratona musicale di artisti emergenti, a cura di Gss (Glory street solution) e Rockland. Il Gss proporrà, nello stesso pomeriggio (dalle 18.50 alle 19.50) un workshop artist promotion, rivolto a musicisti emergenti (previa prenotazione al 391.3158338). Il laboratorio sarà tenuto da Martina Ratiglia, social media manager, e da Luigi Cirianni, direttore del centro di produzione audio. Consentirà ai partecipanti di apprendere i rudimenti dell’arte di raccontarsi e presentare il proprio progetto musicale in modo originale e creativo, tra l’autoproduzione e l’autopromozione.

“Sia sabato che domenica organizzeremo varie iniziative – aggiunge Davide Braglia, direttore di Rockland -. Abbiamo aderito con entusiasmo a questa manifestazione. Rifletteremo sul tema dell’acqua con diversi eventi”.

Il laboratorio di poesia e il recital

La manifestazione proseguirà anche domenica 8 ottobre con la conclusione del murale, un laboratorio di poesia intitolato “Scrivere sull’acqua” (prenotazioni al 340.3782308) tenuto da Davide Braglia. I partecipanti, dopo una prima parte introduttiva dove verrà affrontato il tema della memoria dell’acqua, saranno stimolati a scrivere poesie individualmente e in gruppo che diventeranno testi integrativi di lettura nel corso del recital letterario in programma la sera stessa. Recital intitolato “Acqua di vita, acqua d’amore – memoria, poesia e dramma dell’acqua“, condotto da Francesco Tarsi, regista teatrale, vedrà impegnati alcuni attori nella recitazione di testi di D’Annunzio, Neruda, Perciballi e testi originali scritti dai partecipanti del laboratorio creativo. Alle 16.50, poi, la proiezione del corto “Esistere tra frammenti di sogni”, prodotto da Uici (Unione italiana ciechi e ipovedenti), sezione di Grosseto, con la regia di Pietro Franchini, sceneggiatura di Sioli Sereni (presidente dell’Uici Grosseto) e coordinamento di Davide Braglia. Il corto sarà replicato alle 18.50.

“Realizzeremo uno spettacolo di poesia sull’acqua – spiega Francesco Tarsi -, con persone che interpreteranno queste tematiche. La poesia è fondamentale perchè attinge dalla natura, mentre l’acqua è necessaria per la vita”.

“Questi eventi dimostrano la collaborazione tra Comune di Grosseto e Diocesi – sottolinea Anna Bonelli, del Comune di Grosseto – e noi li sosteniamo con entusiasmo. Tramite questa sinergia riusciamo a realizzare iniziative importanti”.

“Questa iniziativa è importante per contrastare il disagio giovanile“, aggiunge la consigliera provinciale Cecilia Buggiani.