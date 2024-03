“Over to Over”: incontro pubblico in Municipio per presentare il progetto contro le truffe agli anziani

Grosseto. Il progetto “Over to Over”, per contrastare le truffe agli anziani, arriva alla terza edizione.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Grosseto e dalla Prefettura e finanziata dal Fondo per la prevenzione e il contrasto alle truffe contro gli anziani del Ministero dell’Interno, che vede l’impegno di Coeso Società della Salute, la collaborazione delle forze dell’ordine e dell’Azienda Usl Toscana sud est e la realizzazione delle iniziative da parte di Simurg Ricerche, sarà presentata alla cittadinanza e alla stampa martedì 26 aprile, alle 12, nella sala consiliare del Municipio, in piazza Duomo 1.

L’incontro

Un progetto che ha come obiettivo quello di “Rafforzare la rete di auto aiuto per attenuare l’isolamento e la fragilità e per prevenire le truffe agli anziani”, attraverso due punti: la sensibilizzazione e l’informazione sul tema della truffa e, come secondo aspetto, la creazione di reti di supporto agli anziani, per prevenire situazioni di rischio.

Saranno presenti all’evento di presentazione il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore al sociale Sara Minozzi, la direttrice del Coeso Società della Salute Tania Barbi, i rappresentanti delle forze dell’ordine e gli esperti di Simurg Ricerche.