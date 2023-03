“Toscana sicura”: videosorveglianza e bottoni di emergenza sui bus di Autolinee Toscane

Grosseto. In accordo con istituzioni, Prefetture e forze dell’ordine, Autolinee Toscane sta definendo il progetto “Toscana sicura“, che prevede l’utilizzo di un sistema di sicurezza integrata a bordo di ciascun mezzo (videosorveglianza e pulsante di emergenza) in grado di disincentivare atti illegali, ma soprattutto di chiamare le forze dell’ordine e, grazie al numero unico 112, attivare un intervento immediato.

È previsto anche un percorso di formazione del personale di Autolinee Toscane, grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine ed un sistema di streaming – attivabile solo nel caso di segnalazione di pericolo da parte del conducente premendo un apposito pulsante di emergenza definito “panic button” – che consentirà di vedere in diretta le telecamere sul mezzo dalla sala radio di Autolinee Toscane, così da poter accertare con celerità la dinamica della situazione e accelerare interventi e successive indagini.

Si tratta di un sistema che aumenta la sicurezza dei passeggeri e dei dipendenti, nel rispetto delle normative sulla privacy, agevolando le forze dell’ordine nel loro lavoro.

Il sindaco del Comune di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore alla Polizia Municipale, Riccardo Megale, si sono detti molto soddisfatti del progetto presentato.

“Il tema della sicurezza dei cittadini è sempre stato un caposaldo della nostra amministrazione. Per questo la collaborazione con Autolinee Toscane in tema di sicurezza costituisce un ennesimo fiore all’occhiello soprattutto nella qualità dei servizi offerti nella nostra terra – dichiarano il sindaco e l’assessore –. Un ringraziamento particolare anche ad Alfiero Pieraccini, presidente della IV Commissione consiliare di Grosseto che ha consentito la presentazione del progetto ‘Toscana sicura’ nella stessa Commissione e che ha raccolto il più ampio consenso da parte di tutte le forze politiche presenti. Si tratta di un nuovo, importante passo compiuto e fortemente voluto da tutte le forze politiche sul tema della sicurezza. Finalmente, grazie anche alla collaborazione delle forze dell’ordine e soprattutto di Autolinee Toscane, viaggiare sui nostri bus sarà più sicuro. Una tutela per i cittadini toscani e per i tanti turisti che visiteranno la nostra regione. Il progetto sarà operativo entro la fine dell’anno”.