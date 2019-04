Il finanziamento della nuova scuola di Ribolla è finalmente realtà

Con decreto dirigenziale n. 5477 in data 9 aprile 2019 la Regione Toscana ha ufficializzato il finanziamento della nuova scuola di Ribolla per una cifra pari a 7.780.000 euro, ai quali si aggiungono gli ulteriori 500.000 euro già finanziati lo scorso anno, per un totale complessivo di 8.280.000 euro.

Si tratta del più grande finanziamento della storia che ha acquisito il comune di Roccastrada per la realizzazione di un intervento.

E proprio a questo proposito e per rispettare le tempistiche imposte dal finanziamento, che le fasi propedeutiche alla realizzazione dell’opera stanno andando avanti speditamente e, venerdì 17 maggio alle 16:30, nell’ambito del cartellone degli eventi delle celebrazioni del 65° anniversario della strage della miniera di Ribolla, verrà presentato, presso la Porta del Parco, il progetto esecutivo dell’intervento; saranno presenti i tecnici incaricati della progettazione che illustreranno le scelte progettuali e le tecnologie adottate per la realizzazione dell’edificio scolastico.

Edificio scolastico e non solo

Con l’approvazione del progetto esecutivo, avvieranno in tempi rapidi le procedure per l’approvazione del bando di gara per l’appalto dei lavori che verosimilmente verrà esperito durante la prossima estate. L’area nella quale verrà realizzato il nuovo edificio scolastico, sarà oggetto di una grande opera di riqualificazione urbanistica, che prevede la realizzazione di una rotatoria, parcheggi, aree a verde, e un’arteria di collegamento da via del Diaccialone con via Sardegna e le altre vie parallele.

La progettazione è avviata con uno studio di fattibilità tecnico-economica portato avanti, nei mesi scorsi, dal gruppo di lavoro interno al Comune e che ha definito linee guida, materiali e funzioni della nuova struttura ed ha consentito la partecipazione ad un bando ministeriale che ha garantito l’importante contributo finanziario.

Grazie al contributo di tutti i professionisti coinvolti, la scuola che sarà realizzata a Ribolla guarderà alla sostenibilità ambientale e all’efficientamento energetico e sarà pronta ad accogliere e sviluppare in spazi adeguati una didattica moderna e attenta alla crescita e alla formazione di bambini e ragazzi e dare risposte concrete alle richieste della comunità locale.