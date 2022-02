Torna il festival “Le Crociere”: Drusilla Foer protagonista della manifestazione

Torna dopo due anni di stop “Le Crociere” il festival storico sulla laguna di Orbetello, che vedrà alternarsi sul palco spettacoli di varietà e musica nel mese di luglio. L’amministrazione comunale annuncia in anteprima uno dei nomi che animerà l’estate orbetellana forte del suo grande successo a Sanremo: Drusilla Foer con il suo recital “Eleganzissima”.

Il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti espirme tutto il suo entusiasmo per la presenza in cartellone di un personaggio di grande positività come Drusilla, che porta con sè la gioia di tornare a usufruire della cultura senza più limitazioni, si dichiara orgoglioso di poter offrire nuovamente al pubblico spettacoli di alto livello artsitico, puntando sempre sulla qualità come è stato in questi anni grazie alla collaborazione con Ad Arte Spettacoli, che cura il programma e l’organizzazione della kermesse.

Allo stesso modo l’assessore alla cultura Maddalena Ottali saluta il ritorno de “Le Crociere” dopo questo fermo forzato, con una promessa per il futuro: “‘Le Crociere’ è un festival amato sia dagli abitanti che dai turisti e per questo lo vogliamo coltivare e promuovere negli anni che verranno”.

Drusilla Foer, personaggio inventato dall’artista fiorentino Gianluca Gori e suo alter ego, ha dimostrato tutta la sua verve sul palco dell’Ariston e ora conquista i palchi estivi. Chi è Drusilla Foer? Personaggio poliedrico conosciuto al cinema con Ferzan Özpetek, in televisione con Serena Dandini e poi in radio e in teatro. Icona di stile e musa di grandi fotografi si racconta in questo recital, un mish-mash emotivo e musicale, scritto e diretto dalla stessa Madame Foer.

Tanti i fan anche sul web, dove è diventata in breve una star di culto grazie anche ai suoi video caricati nel 2020 durante la quarantena sul suo canale YouTube: “Credo che molti di coloro che mi seguono adesso mi siano in qualche modo grati di averli intrattenuti durante il lockdown, con i miei video, con le telefonate ad Ornella (la sua colf amata e odiata, ndr) e le mie pessime amiche. Mi sono divertita, ma ho anche cercato di mandare qualche messaggio. Credo che questo sia piaciuto e sia stato apprezzato”.

Con humour tagliente e commovente malinconia, ci avvolge con aneddoti e ricordi intensi della sua vita straordinaria, vissuta fra la Toscana, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Essenziali al racconto sono le canzoni, legate a quei momenti di vita, che Drusilla Foer interpreta dal vivo, accompagnata dal maestro Loris di Leo al pianoforte e da Nico Gori solista al clarinetto e al sax. Madame Foer nel suo racconto canta brani di Brel/Battiato, Chaplin, Amy Winehouse, Gaber, Jannacci, Bowie, Don Backy, Tosti/D’Annunzio, Milly e tanti altri. Un recital dove la musica entra a far parte della narrazione con la cantante, attrice e autrice Drusilla, la nobildonna divenuta un personaggio irriverente e antiborghese, chiamata a testimonial di cause sociali importanti. La produzione è della Best Sound di Franco Godi, compositore per la pubblicità, per la tv e per il cinema fin dagli anni ’60, nonchè scopritore e artefice dell’hip hop di successo in Italia dagli anni 90 a oggi.

Lo spettacolo è in programma domenica 24 luglio, alle 21.30

Eleganzissima

Di e con Drusilla Foer

Loris di Leo (pianoforte) e Nico Gori (clarinetto e sax)

direzione artistica Franco Godi

Una produzione Best Sound – Firenze

Biglietti da € 22 a € 35

Prevendite: circuito ticketone.it