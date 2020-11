Il Comune crea il disciplinare che regola gli appalti: “Obiettivo rilanciare l’economia”

“L’obiettivo è rilanciare l’iniziativa imprenditoriale e l’economia locale, consentendo alle aziende di lavorare ed essere competitive sul mercato. L’amministrazione comunale di Grosseto ha creato il ‘disciplinare di attuazione dell’articolo 1 del decreto legge del 16 luglio 2020 convertito in legge l’11 settembre 2020’, così da stabilire gli indirizzi per l’organizzazione dei servizi interni all’Ente per quanto riguarda gli appalti di lavori e servizi”.

A dichiararlo sono il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Magale.

“Due sono i principi portanti di questa operazione, per cui il Comune di Grosseto ambisce ad essere riferimento per il territorio regionale – spiegano il sindaco e l’assessore –: la volontà di applicare il principio di semplificazione alle procedure di gara, in modo da non ingessare l’economia e, anzi, dove possibile favorirne il rilancio, andando a snellire le procedure, consentendo la realizzazione di opere e l’affidamento di servizi. Non solo, c’è un altro punto di estrema importanza: attraverso questo strumento si è infatti deciso di applicare il principio di dislocazione territoriale incentivando, nelle procedure negoziate, la partecipazione delle imprese del territorio a partecipare, sempre garantendo il principio di concorrenza“.

“E’ un obiettivo raggiunto attraverso un grande lavoro di concertazione, che ha riguardato anche la cabina di regia del Nucleo Fenice, per il rilancio dell’economia post-Corovavirus: l’obiettivo è, da una parte, snellire le procedure da seguire all’interno della Pubblica Amministrazione rispettando il principio di rotazione e applicando il principio di territorialità della aziende facendo in modo che gli operatori locali siano messi in condizione di partecipare alle procedure di gara senza essere quindi penalizzati. L’amministrazione comunale è infatti al lavoro per garantire tutti gli strumenti di supporto all’economia, ovviamente nel rispetto del Dpcm. Questo disciplinare è frutto di una concertazione con le associazioni di categoria, con le quali da sempre abbiamo un confronto diretto e costante, e consentirà al nostro Comune di avere un chiaro riferimento nella gestione delle gare in questo periodo di emergenza che rischiava di bloccare l’assegnazione di lavori e servizi, così come l’economia locale – terminano Vivarelli Colonna e Megale -. Questo non avverrà, anzi, attraverso il disciplinare permetteremo continuità e offrire nuovo slancio. Grazie al segretario generale Luca Canessa Il disciplinare è stato approvato dalla giunta comunale“.