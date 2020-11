Coronavirus: 22 casi positivi nella Rsa, isolati i pazienti negativi

Sono stati rilevati, a seguito dei test molecolari programmati, alcuni casi positivi al Covid alla Rsa “Le Sughere” di Casal di Pari. Si tratta di 17 residenti e di 5 operatori delle cooperative Uscita di Sicurezza e Giocolare, che gestiscono i servizi in appalto.

“Abbiamo provveduto – spiega Fabrizio Boldrini, direttore di Coeso Società della Salute – a isolare i pazienti positivi dai 5 che sono risultati negativi al Coronavirus, attuando tutte le misure di contenimento necessarie. Sono stati effettuati controlli a tappeto su tutti gli ospiti e sul personale e la cooperativa ha provveduto immediatamente alla sostituzione degli operatori che dovranno effettuare l’eventuale periodo di quarantena. Purtroppo il virus si sta diffondendo molto velocemente nel nostro territorio, entrando anche nelle strutture nonostante il rispetto di tutte le norme anticontagio e la grande attenzione del personale. In ogni struttura sono state individuate delle aree e delle procedure per separare gli ospiti nei casi di positività conclamata e quindi ieri ci siamo trovati pronti ad intervenire, attivando anche le Usca, Unità speciali di continuità assistenziale. Le famiglie sono state avvisate e ogni eventuale aggravio dei sintomi comporterà il trasferimento in ospedale che, per il momento, non è necessario. Una diffusione così imponente del virus su tutto il nostro territorio renderà forse necessario, nei prossimi giorni, mettere in piedi nuovi interventi per organizzare la gestione non solo della Rsa, ma di tutti i servizi residenziali. Per quanto riguarda ‘Le Sughere’, nei prossimi giorni saranno organizzati altri tamponi per la verifica delle condizioni dei residenti e degli operatori“.