Si alza il sipario sulla stagione teatrale: ecco il programma degli spettacoli

Monterotondo Marittimo (Grosseto). A gennaio riparte il teatro a Monterotondo Marittimo.

Il Comune di Monterotondo Marittimo e Fondazione Toscana Spettacolo onlus – in collaborazione con Officine Papage – presentano una nuova stagione teatrale, con un ricco programma di spettacoli per tutti i gusti.

Storia, musica, letteratura e tanta ironia per accompagnare il pubblico da gennaio a marzo.

Il programma

Primo appuntamento venerdì 17 gennaio con uno spettacolo dedicato alla memoria di uno dei periodi più bui della nostra storia. “Un autunno d’agosto”, tratto dall’omonimo romanzo di Agnese Pini, racconta l’eccidio nazi-fascista avvenuto nell’estate 1944 a San Terenzo Monti, piccolo paese tra Liguria, Emilia e Toscana. Uno spettacolo delicato, arricchito dalla presenza di musiche dal vivo.

Appuntamento con la musica, invece, venerdì 31 gennaio, per il concerto fuori abbonamento di “Unadasola”: progetto musicale di Arianna Lorenzi e Francesco Tommasi, due giovani artisti del circuito toscano, che si raccontano attraverso la poesia e la musica elettronica. L’appuntamento viene proposto nell’ambito del progetto speciale curato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Note Dinamiche, dedicato alla promozione delle giovani realtà artistiche della nostra regione.

Domenica 9 febbraio Lella Costa porta in scena “La Fata, digressioni ironiche e argute sulla figura più misteriosa e mutevole de “Le avventure di Pinocchio”.

Sabato 22 febbraio arriva sul palco del Ciliegio un amore tutto da ridere con lo spettacolo “L’unica donna per me”, con Attilio Fontana e Clizia Fornasier: una coppia divorziata che si racconta davanti a un caffè, rievocando con sarcasmo e ironia i risvolti dolci e amari della storia ormai finita.

Domenica 2 marzo la compagnia de Gli Omini porta in scena “Trucioli” una raccolta di vite che potrebbero sembrare marginali e di poco interesse, ma che divengono preziosa memoria del tempo presente e ricostruiscono un’Italietta in miniatura sorprendentemente reale e viva.

La stagione si chiude giovedì 27 marzo con “God save the sex”, scritto e realizzato dal comico Stefano Santomauro in collaborazione con l’attrice toscana Daniela Morozzi: un monologo divertente che affronta con leggerezza e allo stesso tempo profondità il delicato e attualissimo tema del sesso nell’era contemporanea.

Orario di inizio spettacoli: 21.00.

Prezzi biglietti

Intero 10,00 euro – Ridotto 8,00 euro

Spettacolo “Unadasola” in concerto posto unico 5 euro

Prezzi abbonamento a 5 spettacoli

Intero 40,00 euro – rRdotto 32,00 euro

Riduzioni per: over 65, possessori Carta dello spettatore Fts (solo per i biglietti), possessori Carta dello Studente della Toscana, biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze.

Campagna abbonamenti

La campagna abbonamenti si apre oggi, sabato 21 dicembre, e si chiuderà lunedì 13 gennaio, nel palazzo del Comune di Monterotondo Marittmo, a (piano terra).

Gli orari:

sabato 21 dicembre, dalle 10 alle 12;

lunedì 23 dicembre, dalle 11 alle 13;

sabato 4 gennaio, dalle 16 alle 18;

lunedì 13 gennaio, dalle 11 alle 13.

Prenotazione degli abbonamenti alla mail dedicata prenotazioni@officinepapage.it. Informazioni e prenotazioni telefoniche al numero 334.2698007 (negli orari della campagna abbonamenti). Gli abbonamenti prenotati potranno essere ritirati venerdì 17 gennaio dalle 19.30 alle 20.45 al Teatro del Ciliegio.

Biglietti

Prevendita online su liveticket.it e il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro dalle 20.00. Prenotazione dei biglietti tramite mail a prenotazioni@officinepapage.it, tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007 il giorno che precede lo spettacolo e il giorno di spettacolo, dalle 16 alle 18.