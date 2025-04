Cimitero, l’opposizione: “Ritrovate ossa e dentiera tra le tombe, grave negligenza del Comune”

Giuncarico (Grosseto). “Un fatto gravissimo è stato segnalato da cittadini in visita al cimitero di Giuncarico: tra le tombe sono state rinvenute ossa umane e una dentiera, probabilmente appartenenti a defunti già esumati nell’aprile 2023. Una scena inaccettabile, che ha profondamente scosso chi si è recato al cimitero per rendere omaggio ai propri cari”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali del gruppo di opposizione “Noi, per Gavorrano!”.

“È inammissibile che a distanza di due anni dalle esumazioni si verifichino episodi simili. Questo dimostra una grave mancanza di controllo e rispetto verso i defunti e le loro famiglie – continua la nota –. La responsabilità politica dell’accaduto è da attribuire all’assessore Tonini, la cui negligenza è ormai evidente. Altrettanto gravi sono il mancato controllo e la totale assenza di vigilanza sulle modalità di esecuzione dei lavori. Una carenza che, in un ambito tanto delicato, è semplicemente intollerabile. La comunità di Giuncarico merita rispetto”.

“Chiediamo con forza al sindaco Stefania Ulivieri e all’assessore Tonini di fare piena chiarezza sull’accaduto, assumendosi le proprie responsabilità e intervenendo con urgenza per ristabilire la dignità e il decoro di un luogo che dovrebbe essere sacro per tutti – termina il comunicato –. La dignità delle persone non si esaurisce con la morte. Il rispetto per i defunti e per i loro cari non è negoziabile: servono trasparenza, scuse pubbliche e un impegno concreto affinché episodi simili non si ripetano”.