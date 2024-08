Tornano le Carriere del 19: due giorni di festa in paese

Scarlino (Grosseto). Le Carriere del 19 tornano in grande stile: per tre giorni a Scarlino sarà festa grande e la giornata clou sarà chiaramente lunedì 19 agosto.

Grazie all’impegno dell’associazione Pro Scarlino, tornano nel borgo, oltre al corteo storico, anche le sfide di tiro con l’arco, i giochi delle bandiere, la staffetta e la rappresentazione teatrale.

Un ritorno al passato per il quale l’amministrazione ha lavorato da tempo con la speranza di riportare in auge una bellissima tradizione che da 8 anni non veniva riproposta.

«Come Giunta abbiamo veramente investito tante energie per raggiungere questo obiettivo che vuole essere un “regalo” alla nostra comunità, un invito a riprendere quelle tradizioni che in passato hanno reso l’evento di Scarlino un appuntamento atteso da turisti e maremmani – spiega il sindaco Francesca Travison –: un ringraziamento speciale va alla Pro Scarlino e al presidente Bizzarri perché, insieme ad un gruppo di cittadini, è riuscito a organizzare il Diciannove. Il Comune ha mantenuto la promessa, contribuendo con un finanziamento economico alla creazione dell’evento».

«Dopo otto anni di letargo dovuto non solo al Covid, ma ad un’apatia patologica quanto insolita, visto i fasti del passato, agli scarlinesi è tornata la voglia di lavorare per il bene della comunità e con essa ritorna la festa per antonomasia, ovvero Le Carriere del 19. Una serie di eventi nel 2023 hanno fatto scoccare la scintilla – racconta il presidente della Pro Scarlino Maurizio Bizzarri –: nell’ordine il successo della sagra dei cacciatori, poi la caparbietà del Comune nel voler ricordare la data della festa organizzando un corteo storico con i giovani del paese che hanno aderito entusiasti facendo venire i brividi ai vecchi contradaioli. Sull’onda di quell’entusiasmo a settembre è stato facile ricostituire la Pro Scarlino e oggi far rivivere la festa nella maniera tradizionale e gloriosa di un tempo”.

“Non mi voglio sbilanciare per scaramanzia – continua Bizzarri –, ma le premesse per un buon weekend di festeggiamenti ci sono, il 19 verrà di lunedì, ma tradizione vuole che la data non si adegui alla domenica più vicina (come accade in altre manifestazioni) allora abbiamo pensato a un prologo delle Carriere a partire già da domenica 18 agosto, con mercatini itineranti per le vie del borgo, mostre di costumi storici e di foto e una dimostrazione di tiro con l’arco. In biblioteca poi alle 18 si terrà una conversazione sulle acconciature e i costumi del ‘400 e ‘500, curata dalla storica Patrizia Scapin».

Il programma

Lunedì 19 agosto sarà il gran giorno con il ritorno alla formula classica. Dalle 11 la processione dalla chiesa di San Martino fino a quella di San Donato, dove sua eccellenza il Vescovo emerito di Grosseto, Rodolfo Cetoloni, celebrerà la Santa messa con la benedizione dei gonfaloni.

Nel pomeriggio, alle 17, il corteo storico partirà da piazza Garibaldi con il drappello comunale seguito dalle contrade di Centro, Rocca e San Donato, al quale si aggiungeranno gli sbandieratori e musici di Massa Marittima e il corteggio di Gavorrano per proseguire verso piazzale della Rocca pisana, dove si terranno i giochi delle bandiere e la sfida di tiro con l’arco.

Alle 19.30 ci sarà quella che era l’anima della festa e ha dato il nome alle Carriere, ovvero la staffetta storica per le vie del paese, con 18 corridori 6 per contrada estratti a sorte prima della partenza. Infine alle 21.30 con la rappresentazione teatrale allestita e diretta da artisti amatoriali, prevalentemente scarlinesi, si chiuderà in grande stile la festa del 19 agosto.