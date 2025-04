“La sicurezza alimentare alla vigilia della stagione turistica”: convegno alla sala Tirreno

Follonica (Grosseto). “La sicurezza alimentare alla vigilia della nuova stagione turistica: domande e risposte”. Questo il tema dell’incontro tecnico promosso da Fipe-Confcommercio Grosseto e Associazione ristoratori di Follonica, in programma lunedì 14 aprile alla Sala Tirreno di Follonica, a partire dalle 9.

“Un appuntamento pensato per dare l’opportunità a tutti gli operatori della ristorazione e della ricettività turistica dell’area Nord della provincia di approfondire le conoscenze riguardo alle procedure per la conservazione dei cibi e la somministrazione di alimenti e bevande – afferma Roberto Conti, vice presidente di Fipe-Confcommercio Grosseto –. Come associazione di categoria vogliamo essere di supporto agli associati in ogni fase della loro attività. Ora che stiamo per entrare nella nuova stagione turistica e pertanto la mole di lavoro nei bar, ristoranti, alberghi, agriturismo, bed&breakfast aumenterà in maniera considerevole, abbiamo pensato di organizzare un incontro tecnico con le autorità pubbliche che si occupano di sicurezza alimentare al fine di mantenere sempre al massimo gli standard di qualità del territorio. Per questa ragione, l’iniziativa è in collaborazione con l’Associazione ristoratori di Follonica: per allargare il più possibile la platea dei soggetti interessati a innalzare il livello della propria offerta”.

All’incontro del 14 aprile parteciperanno, in qualità di relatori, il direttore responsabile del Dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana Sud Est, Giorgio Briganti, e il comandante dell’Ufficio locale marittimo della Guardia Costiera di Follonica, l Luogotenente David Pietrarelli. E’ stato invitato anche il comandante del Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri di Livorno, competente per la provincia di Grosseto, il Tenente Colonnello Michele Cataneo.

“Ringraziamo Confcommercio Grosseto per averci coinvolto in questa iniziativa – dichiara Michele Cocola, presidente dell’Associazione ristoratori di Follonica –. Migliorare sempre di più il nostro lavoro è un obiettivo che ci prefiggiamo ogni volta che entriamo in cucina. Vorrei sottolineare che all’appuntamento possono partecipare anche i ristoratori o le persone interessate che non sono iscritte alle associazioni”.

“Un grazie particolarmente sentito ci sentiamo di rivolgerlo alle autorità pubbliche che hanno accettato il nostro invito – afferma Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto –. Sarà un incontro tecnico utile ad agevolare il lavoro di tutti e volto ad attrarre sul territorio un numero sempre crescente di turisti”.