L’Aci convoca l’assemblea ordinaria dei soci: i punti all’ordine del giorno

Grosseto. A norma degli articoli 48 e seguenti dello statuto dell’Aci, è indetta l’assemblea dei soci nella sede sociale dell’Automobile Club di Grosseto, in Via Mazzini 105 a Grosseto, martedì 29 aprile, alle 8.00, in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto in prima convocazione il numero legale, mercoledì 30 aprile, alle 12.00, in seconda convocazione, sempre nella sede sociale di via Mazzini 105, con il seguente ordine del giorno:

comunicazioni del presidente;

approvazione conto consuntivo 2024;

varie ed eventuali.

Sono ammessi a votare tutti i soci che siano regolarmente associati alla data di convocazione e che mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento dell’assemblea.