“Il Sassetta e il suo tempo”: il nuovo direttore degli Uffizi in visita alla mostra

Massa Marittima (Grosseto). Simone Verde, nuovo direttore della prestigiosa Galleria degli Uffizi di Firenze, sabato scorso era a Massa Marittima per visitare la mostra “Il Sassetta e il suo tempo. Uno sguardo sull’arte senese del primo Quattrocento”, allestita al Museo di San Pietro all’Orto. Ad accoglierlo sono intervenuti il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini, la direttrice dei musei, Roberta Pieraccioli, e Alessandro Bagnoli, curatore della mostra.

“Il Sassetta e il suo tempo” è visitabile fino al 14 luglio. La mostra raccoglie un’ampia collezione di opere del maestro senese e di artisti a lui vicini, con un’importantissima prima: una Madonna con Bambino, capolavoro del Sassetta, scoperta dal curatore della mostra, Alessandro Bagnoli, sotto una pesante ridipintura. È un’esposizione dal grande valore scientifico che attrae visitatori e studiosi da tutta Italia.

Il direttore degli Uffizi, durante la visita guidata dal professor Bagnoli, ha espresso apprezzamento per l’evento espositivo e per il Museo di San Pietro all’Orto che ospita altri capolavori, come la Maestà di Ambrogio Lorenzetti e le opere di Giovanni Pisano e Gano di Fazio.

Per la visita, gli orari di apertura della mostra sono i seguenti: fino al 30 giugno dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, dal primo al 15 luglio tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00.

Informazioni e prenotazioni: Museo di San Pietro all’Orto, Corso Diaz 36 – Massa Marittima – tel. 0566/906525; e-mail accoglienzamuseimassa@gmail.com, sito www.museimassamarittima.it

Biglietti su TicketOne.

Nella foto, da sinistra: Simone Verde, direttore della Galleria degli Uffizi, il sindaco di Massa Marittima Marcello Giuntini, Alessandro Bagnoli, curatore della mostra, e Roberta Pieraccioli, direttrice dei Musei di Massa Marittima.