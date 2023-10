Auto esce di strada e si ribalta: muore uomo di 28 anni

Gavorrano (Grosseto). Incidente mortale oggi pomeriggio lungo la strada provinciale 152, nel comune di Gavorrano.

Per cause in corso di accertamento, oggi pomeriggio, poco prima delle 18, un uomo di 28 anni ha perso il controllo dell’auto in un sottopasso ed è uscito di strada ribaltandosi. Il giovane è morto sul colpo.

Sul posto, sono intervenuti l’automedica di Grosseto, l’ambulanza della Misericordia di Grosseto, i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso Pegaso 2. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell’uomo.