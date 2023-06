Nuova tappa “Verso Massa 2025”: la pianificazione urbanistica al centro dell’incontro

Massa Marittima (Grosseto). È in programma sabato 17 giugno, alle 9, nella sala congressi del Palazzo dell’Abbondanza, una nuova tappa del percorso avviato dall’amministrazione comunale di Massa Marittima “Verso Massa 2025“. L’incontro sarà dedicato alla “Pianificazione urbanistica come strumento di sviluppo sociale, culturale ed economico” e sarà aperto a tutta la cittadinanza che potrà partecipare portando dei contributi alla riflessione.

L’incontro sarà valido anche ai fini dell’ottenimento dei crediti formativi per i professionisti iscritti all’Ordine degli architetti.

“In questo particolare appuntamento focalizzeremo l’attenzione sugli atti di pianificazione urbanistica che sono gli strumenti fondamentali per delineare il futuro sviluppo del nostro comune – spiega Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici –. L’iniziativa sarà anche l’occasione per presentare lo studio di fattibilità che abbiamo commissionato al Dipartimento di Architettura (Dida) dell’Università di Firenze, finalizzato alla ricerca di una soluzione per migliorare la fruibilità tra la parte alta e la parte bassa della città attraverso dei dispositivi di risalita meccanizzata. È evidente l’importanza che riveste questo progetto ai fini della valorizzazione del nostro centro storico e dei benefici che potrebbe garantire ai residenti, in particolare alle persone anziane e con difficoltà di deambulazione. Inoltre, è importante a fini turistici per facilitare gli spostamenti turisti che dalla piazza Garibaldi (Cittavecchia) vogliono raggiungere il Cassero e la Torre del Candeliere in Cittanova. Per realizzare lo studio di fattibilità ci siamo affidati ad uno staff di altissimo livello. È un progetto a cui teniamo, che vogliamo lasciare in eredità alla comunità di Massa Marittima, alla fine del nostro mandato.”

Il programma

Ma ecco il programma completo dell’incontro pubblico: alle 9 la registrazione dei partecipanti e alle 9.30 l’inizio dei lavori. Dopo i saluti e l’introduzione del sindaco Marcello Giuntini, intervengono l’ingegner Antonio Guerrini, responsabile del Servizio associato di Urbanistica, Ambiente, Catasto e Boschi dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere ,sul tema “Pianificazione di area vasta, il Piano strutturale delle Colline Metallifere”.

L’architetto Stefano Giommoni, presidente dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Grosseto parlerà de “Il primo Piano operativo, regole per la qualità”.

Interverrà subito dopo il professor Giorgio Verdiani, del dipartimento di Architettura, dell’Università di Firenze, sul “Rilievo e modellazione digitale per il centro storico di Massa Marittima”, e l’architetto Maurizio De Vita del dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, con l’intervento dal titolo “Una città che sale: antiche e nuove percorrenze, prospettive di inediti dialoghi.”

Modererà l’assessore Irene Marconi.