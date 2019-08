Il centro storico di Grosseto si prepara al fuori tutto con “Il giorno delle occasioni”

Nel centro storico di Grosseto domani sarà “Il giorno delle occasioni”, un appuntamento imperdibile in particolare per gli appassionati dello shopping, che potranno fare acquisti pazzi anche nel dopocena, fino a mezzanotte.

L’iniziativa coinvolgerà molte attività, e si potranno trovare articoli di tutti i generi, dall’abbigliamento alla profumeria, dagli articoli per la casa ai libri, dai prodotti d’erboristeria agli occhiali, con prezzi convenienti e d’occasione. Alcuni commercianti allestiranno uno stand all’esterno del proprio negozio.

In particolare domani, per il “Fuori tutto” di giovedì 29 agosto, ci sarà l’opportunità di concludere degli ottimi affari, e il centro storico si trasformerà più che in un centro commerciale naturale… in un grande outlet a cielo aperto, con i cittadini ed i turisti che saranno attratti dal “saldo dei saldi”.

Questi, infatti, sono gli ultimi giorni dei saldi in tutta la Toscana che si concluderanno il 3 settembre.

L’iniziativa fa parte del programma de “Il Centro dell’Estate – shopping, art, fun & food” il cartellone di eventi realizzato dal Centro Commerciale Naturale di Grosseto con la co-organizzazione del Comune capoluogo e la collaborazione di Conad e Confcommercio.

Dopo la musica, lo sport, il volontariato e l’enogastronomia, il programma dei giovedì si avvia alla conclusione giocando in casa, con il tema dello shopping, che sarà riproposto anche per il 5 settembre, ultimo giovedì nel calendario degli eventi estivi.

“Siamo in dirittura di arrivo del nostro cartellone estivo – commenta Enrico Collura, presidente del CCN centro storico di Grosseto –. A fine agosto possiamo già tirare le somme e, compiaciuti dei riscontri oggettivi in termini di presenze e di commenti, promuovere a pieni voti l’idea del fare dei giovedì sera tematici. Ci abbiamo creduto, tanto da aver investito risorse economiche significative, ma evidentemente questa è la strada da percorrere anche per la programmazione del prossimo anno”.

“In questi anni abbiamo assistito ad un cambio passo, anche grazie alla nostra spinta – affermano Carla Palmieri e Gabriella Orlando, presidente e direttore Confcommercio Grosseto – Grosseto sta finalmente prendendo la consapevolezza di essere una città popolata anche d’estate, una città turistica, ed in quanto tale le attività del centro possono lavorare bene, in particolare se sostenute da eventi, anche piccoli, ed iniziative, come quelle ben pensate ed organizzate dal CCN, a cui va il nostro apprezzamento”.

Un’anticipazione: durante il “Giorno delle occasioni” che seguirà la prossima settimana, ovvero il 5 settembre, ci sarà l’opportunità di conoscere in anteprima le nuove collezioni ed apprezzare le nuove tendenze.

“Si conclude l’appuntamento di successo dell’estate grossetana: le notti bianche che hanno animato il nostro centro storico e che hanno attirato turisti, cittadini e curiosi, termineranno con due ultime serate all’insegna dello shopping – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al commercio Riccardo Ginanneschi – cogliamo l’occasione per ringraziare i commercianti, le associazioni e tutti i soggetti che con il loro impegno partecipano al rilancio del nostro centro storico, in linea con gli obiettivi della nostra amministrazione”.