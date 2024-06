“Controllo elettronico della felicità”: le opere di Giuseppe Linardi in mostra

Castiglione della Pescaia (Grosseto). È fissata a sabato 15 giugno, alle 18.30, l’inaugurazione della mostra di Giuseppe Linardi, alla galleria d’arte dell’hotel Lucerna di Castiglione della Pescaia.

“Controllo elettronico della felicità” è l’ultima provocazione dell’artista follonichese, nato a Buenos Aires, che da sempre gioca sui significati sottotraccia e utilizza il linguaggio artistico per trasferire concetti tutt’altro che banali. Decodificazione è la tecnica utilizzata e creata dall’artista. La mostra si compone di ventuno quadri e affronta temi cari al Linardi, che ruotano intorno all’ossimoro tra ciò che è naturale e ciò che è artefatto, ma che devono necessariamente coesistere.

“Zebra crossing“, una delle tele più grandi (1 metro e mezzo per due), vede una zebra in un contesto urbano frenetico e rumoroso, con un atteggiamento perso, spaventato, basito e il suo sguardo si sposta verso l’osservatore, quasi volesse lanciare un sos, un messaggio, una richiesta di aiuto.

“Tartaruga” (2 metri per 2) mostra una tartaruga marina immersa in un contesto rurale tipicamente maremmano: un’oliveta e un campo di papaveri. Il messaggio che il Linardi scaglia con convinzione e forza invita alla riflessione sui temi della vivibilità concreta delle nostre città, del rispetto per l’ecosistema, della biodiversità, invitando l’osservatore a fermarsi, risucchiato dalla profondità tridimensionale della tela, e interrogarsi sul significato profondo che ruota intorno al concetto della rigenerazione urbana a base culturale che può essere un’azione concreta e non più un miraggio.

Nell’incantevole paesaggio del porto canale castiglionese, le opere del Linardi sono una cornice tridimensionale, ma reale e tagliente della modernità.

Sarà possibile accedere alla mostra fino al 30 giugno all’hotel Lucerna di Castiglione della Pescaia ed è a ingresso libero.