Ciclovia Tirrenica, proseguono i lavori: pubblicato il bando per la realizzazione del lotto 1

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Pubblicato il bando con procedura aperta per la realizzazione del lotto 1 della Ciclovia Tirrenica, nel tratto dal confine del comune di Castiglione della Pescaia con il Comune di Scarlino, fino a Rio Palma a Punta Ala.

Un ulteriore passo avanti nel percorso che vedrà la realizzazione di una grande opera pubblica, un progetto voluto fortemente dalla Regione Toscana che, insieme al Lazio e alla Liguria, ha firmato un protocollo di intesa per creare un’infrastruttura sostenibile che avrà il compito di collegare Roma a Ventimiglia, attraversando tre regioni con un percorso ciclabile che valorizza il territorio e promuove un turismo slow e green.

«La pubblicazione di questo bando – dichiara l’assessore di Castiglione della Pescaia Susanna Lorenzini – rappresenta un momento significativo per la nostra comunità e per il futuro della mobilità sostenibile. Dopo un lungo iter burocratico, tempestato di molte difficoltà, siamo orgogliosi di annunciare l’imminente avvio dei lavori per la realizzazione di questo importante tratto della Ciclovia Tirrenica, un progetto ambizioso che non solo migliorerà la qualità della vita dei nostri cittadini, ma contribuirà anche a rendere il nostro territorio più accessibile, sicuro e rispettoso dell’ambiente. Questa opera rappresenta un passo fondamentale verso un modello di mobilità più sostenibile e innovativo, che valorizza il nostro patrimonio paesaggistico e promuove il turismo, sempre più attento alle attività slow. Con l’inizio di questa grande opera, stiamo tracciando il percorso per un futuro in cui la sostenibilità e la qualità della vita vanno di pari passo».

L’importo dei lavori di competenza del Comune è di 1.800.000 euro complessivi, di cui 1 milione e 442mila euro per lavori, finanziato con contributo della Regione Toscana a seguito di Accordo di Programma, e con mutuo dell’Istituto Credito Sportivo.

L’inizio è previsto in primavera, non appena individuata la ditta incaricata.

Nel frattempo, vanno avanti anche i lavori su quella parte di tracciato in convenzione con i privati. Quasi terminato il tratto davanti al Campeggio Punta Ala, dove si attende la messa in opera della segnaletica; per il tratto davanti al campeggio Baia Verde si attende l’eliminazione dei pali di illuminazione e l’interramento dei cavi da parte di Enel; anche il tratto intorno al campo da polo, del quale si occupa la società Macoja a scomputo degli oneri di urbanizzazione di un Piano attuativo, è in corso d’opera e sarà concluso entro l’estate.

«Fatti e non parole – aggiunge il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi -, quelli che porta avanti l’amministrazione comunale; pur con una complessità degli interventi notevoli, siamo arrivati a dare continuità ai nostri progetti da realizzare su Punta Ala».

Entro la primavera 2026 il lotto 1 della Ciclovia Tirrenica sarà completato e aperto.