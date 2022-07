“Bethlehem Reborn”: al via la mostra evento nel Museo di San Pietro all’Orto

Massa Marittima, dal 16 luglio al 10 agosto, accoglie una versione riadattata agli spazi del museo di San Pietro all’Orto della mostra evento multimediale “Bethlehem Reborn – Palestina. Le meraviglie della natività“, che è stata ospitata nelle sale espositive più importanti di diverse città europee e italiane.

La mostra, curata da Alessandro Fichera, Taisir Hasbun e Tommaso Santi, in collaborazione con Giammarco Piacenti, sarà inaugurata sabato 16 luglio, alle 18.

Il progetto racconta la bellezza della Chiesa della Natività di Betlemme che torna a risplendere dopo un restauro epocale durato quasi dieci anni. Un luogo carico di valore artistico, storico e spirituale, simbolo dell’umanità, è stato restituito ai fedeli di tutto il mondo, moderni pellegrini che seguono le orme di donne e uomini che nel corso dei secoli hanno venerato il luogo della nascita di Gesù. L’idea centrale del percorso espositivo è quella di raccontare il progetto di restauro come filo conduttore, che permette di ricucire la storia di questo monumento, attraverso una trama narrativa articolata in sezioni, in cui testi, fotografie e video mostrano i momenti salienti delle vicende storiche della basilica, fino alla sua ritrovata bellezza dopo il restauro.

La mostra evento è stata portata a Massa Marittima per volontà dei suoi curatori e grazie alla collaborazione dell’associazione Iride e dell’amministrazione comunale.

“Il Comune di Massa Marittima è orgoglioso di ospitare questo importante evento espositivo – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla cultura –. Abbiamo scelto di allestire la mostra nel periodo centrale della stagione estiva e ci auguriamo che possa essere apprezzata da residenti e turisti, nella convinzione di accrescere l’offerta culturale della nostra città. Ospitando eventi di assoluto livello come questo, Massa Marittima dimostra di essere sempre attenta e aperta agli stimoli culturali che provengono dall’esterno e che possono arricchire la nostra comunità.“

“L’Italia ha avuto un ruolo da protagonista in questa importante operazione di restauro della natività: – aggiunge Taisir Hasbun, curatore della mostra, cittadino betlemmita doc e massetano di adozione –: le ricerche preliminari sono state condotte da un team di università italiane e il restauro è stato eseguito dalla ditta Piacenti di Prato“.

La mostra sarà visitabile fino al 10 agosto tutti i giorni, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Il biglietto, al costo di 5,00 euro (ridotto 4,00 euro), comprende anche la visita al museo.

Informazioni: tel. 0566 906525, e-mail accoglienzamuseimassa@gmail.com