Parco di via Giotto: inaugurata l’area fitness dedicata a Tommaso Sicignano

Inaugurata questa mattina l’area di fitness multifuzionale all’aperto del parco di via Giotto.

Lo spazio destinato all’attività fisica è dedicato alla memoria di Tommaso Sicignano, il giovane venticinquenne prematuramente scomparso nel 2017 a causa di un incidente, grande appassionato di sport e laureato in Scienze motorie.

La famiglia Sicignano ha deciso di donare le attrezzature che compongono l’area, posizionata sotto la torre faro centrale del Parco, è fornita di una panca per addominali, una lat machine, un vogatore, cyclette, leg e chest press ed un’area di esercizi per il corpo libero. Una parte di questo spazio è dedicata alle persone con disabilità, con l’istallazione di shoulder press, shoulder builder e un rotatore orizzontale.

Il Comune di Grosseto si è fatto prontamente carico dei lavori di scavo e di sistemazione del terreno e della conseguente pavimentazione in gomma, insieme alla creazione dei percorsi per l’accesso, per un totale di circa 40mila euro, che termineranno in autunno con una grande inaugurazione.

“Ringraziamo con affetto la famiglia Sicignano per questo prezioso dono a tutta la città di Grosseto – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle opere e ai lavori pubblici Riccardo Megale –. L’area fitness in ricordo di Tommaso sarà un’inestimabile occasione di aggregazione sociale per permettere a tutti i cittadini di coltivare la passione per lo sport, da sempre simbolo di costanza, impegno e fatica, ma anche di libertà, successi e della celebrazione del valore dello stare insieme“.