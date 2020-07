Emergenza Coronavirus: il Comune annulla le sagre

L’amministrazione comunale di Scarlino ha deciso di non permettere lo svolgimento delle sagre estive di paese.

«La scelta è stata presa negli ultimi giorni in seguito a una lunga riflessione – spiega il sindaco Francesca Travison –: l’emergenza sanitaria ci impone di regolamentare con attenzione soprattutto l’ambito della somministrazione di alimenti e bevande, e di conseguenza la decisione è stata di sospendere le sagre che venivano svolte nel nostro territorio nel corso dell’estate».

L’ordinanza numero 65 della Regione Toscana infatti detta linee guida anti-contagio restringenti in merito alle attività di ristorazione: il distanziamento dei tavoli, l’utilizzo di mascherine e il lavaggio frequente delle mani per il personale, la pulizia dei tavolini e delle sedie ad ogni ricambio dei clienti. Tutte prescrizioni di difficile attuazione per gli organizzatori delle sagre.