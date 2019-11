Torna il maltempo: allerta meteo arancione in Maremma, temporali in arrivo

La Sala operativa della protezione civile della Regione ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore dalla mezzanotte alle 18 di venerdì 15 novembre. Inoltre, è stata emessa un’allerta meteo gialla per temporali e vento dalla mezzanotte alle 18 di venerdì 15 novembre. Previsti cumulati tra 40 e 60 millimetri di pioggia.

Previsioni

Pioggia: oggi, giovedì, nulla da segnalare. Domani, venerdì, peggioramento a partire dall’Arcipelago e dalla costa centro-settentrionale con precipitazioni diffuse, anche localmente temporalesche, in estensione tra la notte e la mattina a tutta la regione. Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad assumere carattere più sparso, risultando più frequenti nelle zone orientali della regione. In serata e in tarda serata nuovi rovesci e isolati temporali in arrivo sulle zone occidentali della regione. Le precipitazioni temporalesche saranno più probabili su Arcipelago, aree costiere e zone limitrofe, grossetano, senese, aretino e localmente assumeranno carattere di forte intensità. Intensità oraria massima nei temporali fino a 30-50 mm/h. Cumulati medi: intorno a 50-60 millimetri sulle province di Massa, Lucca e sull’Appennino Tosco-Emiliano con massimi fino a 80-100 millimetri,

intorno a 40-50 millimetri sull’Arcipelago, la costa e le zone limitrofe, la zona del Monte Amiata e il resto delle zone settentrionali con massimi fino a 70-100 millimetri, intorno a 30-40 millimetri altrove con massimi fino a 60-80 millimetri.

Temporali: domani, tra la notte e il primo pomeriggio, possibili temporali sparsi più frequenti su Arcipelago, costa e zone limitrofe, grossetano, senese, aretino. I temporali localmente saranno di forte intensità.

Vento: oggi, giovedì, venti da sud in intensificazione dal pomeriggio. Tra la sera e le prime ore della mattina raffiche fino a 70-90 km/h sul litorale e fino a 80-100 km/h sull’Arcipelago e in Appennino; successivamente attenuazione dei venti su queste zone. Dalla mattina di venerdì venti in temporanea intensificazione anche sul resto del territorio regionale con raffiche fino a 80-100 km/h in montagna, 60-80 km/h in collina e fino a 50-60 km/h in pianura. Attenuazione dei venti in serata.